Зима близко: гору Поп Иван в Карпатах продолжает засыпать снегом – фото
На горе Поп Иван уже далеко не впервые в этом году довольно снежно. На одной из самых высоких пиков украинских Карпат и Украины лежит обильный снег, я температура воздуха опустилась до -6 градусов.
О погодных условиях на горе Поп Иван Черногорский, расположенной на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей, рассказывает Черногорский поисково-спасательный пост.
К слову Карпаты засыпало снегом: сказочные фото
В 6:50, 1 ноября, на горе Поп Иван Черногорский ясно, ветер западный, 5-6 метров в секунду, температура воздуха -6 градусов по Цельсию,
– рассказали в спасательном посту.
На опубликованном фото с горы заметно, что астрономическую и метеорологическую обсерваторию, известную как "Белый слон", сильно замело снегом.
К слову, снегопад на Черногоре начался еще в ночь на 30 октября. Тогда белое одеяло покрыло гору и в последующие дни только увеличивалось.
Гора Поп Иван в Карпатах: карта
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