На горе Поп Иван уже далеко не впервые в этом году довольно снежно. На одной из самых высоких пиков украинских Карпат и Украины лежит обильный снег, я температура воздуха опустилась до -6 градусов.

О погодных условиях на горе Поп Иван Черногорский, расположенной на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей, рассказывает Черногорский поисково-спасательный пост. К слову Карпаты засыпало снегом: сказочные фото В 6:50, 1 ноября, на горе Поп Иван Черногорский ясно, ветер западный, 5-6 метров в секунду, температура воздуха -6 градусов по Цельсию,

– рассказали в спасательном посту. На опубликованном фото с горы заметно, что астрономическую и метеорологическую обсерваторию, известную как "Белый слон", сильно замело снегом. К слову, снегопад на Черногоре начался еще в ночь на 30 октября. Тогда белое одеяло покрыло гору и в последующие дни только увеличивалось. Гора Поп Иван в Карпатах: карта К слову, синоптики прогнозируют, что снега на большей части территории Украины могут быть уже в первые дни ноября. Прогноз, когда ожидать снега – читайте в материале.