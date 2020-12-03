Российский город Норильск продолжает засыпать снегом. Осадки не прекращаются уже несколько дней подряд. Сейчас снежные наносы по высоте уже достигают уровня роста человека.

Местные жители, хотя и привыкли к снегу зимой, однако таких обильных осадков не помнят уже давно. Об этом сообщает Euronews.

Читайте также В России маленькая девочка упала с 4-го этажа, а тогда встала и ушла: невероятное видео

Норильск засыпает снегом уже несколько дней. С воскресенья, 29 ноября, там действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра: порывы достигают 30 метров в секунду.

Сейчас снега намело уже на уровне роста человека, а местами еще больше.

Кроме того, дорогу в аэропорт перекрыли для легкового транспорта. Однако до многих автомобилей без лопаты добраться сложно.

Примерно 100 человек и 20 единиц техники ежедневно дежурят из-за непогоды. По прогнозам синоптиков, снег будет идти до конца недели.

Всего за последние два месяца коммунальщики вывезли из города примерно 400 тысяч тонн снега, то есть четверть среднегодовой нормы.

Российский Норильск засыпало снегом: Фото из твиттера "Семья Нескучных", Рустема Адагамова

Снежные намеми в Норильске достигают уровня роста человека: видео

ЭЭЭЭЭЭЭЙ ЛЮДИИИИИ!!!!

Кто из Норильска есть? Вы там живы? pic.twitter.com/J79NWpGE9J — Понтий Пилат (@ipx52Js5XpfyQYV) December 2, 2020

Зацените какие сугробы!



Норильск уже приступил к наслаждению зимней порой pic.twitter.com/VnhAKfNPmu — Записки Славянина (@NotesOfTheSlav) December 3, 2020

Норильск засыпало снегом: смотрите карту