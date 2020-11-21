Сумщину засыпало снегом: сказочные фото
Сумщину в ночь на 21 ноября хорошо заснежило. Местные ландшафты застелил большой слой снега. Несмотря на то, что температура в регионе колеблется на уровне 0 ...-1 градуса, снега выпало немало.
В то же время синоптики предупредили, что к концу 21 ноября снегопад должен прекратиться. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Важно Прогноз погоды на 22 ноября: в Украине будет солнечно и морозно
Известно, что первый снег в этом сезоне на Сумщине выпал еще в минувшие выходные. Однако на этот раз в регион пришла настоящая зима. Заснежило города:
- Шостка,
- Кролевец,
- Боровичи.
Известно, что снег 21 ноября также шел в Чернигове и Умани. Местные жители поспешили публиковать в сети кадры с заснеженных улиц.
Снег в городе Шостка / Фото ТСН
Заметим, что 19 ноября в восточных областях Украины выпало до 8 сантиметров снега. Первый снег в этом сезоне уже выпал в Карпатах, а также в Сумской и Днепропетровской областях.
Какой будет погода в декабре 2020
- Синоптик Леонид Горбань рассказал, что погода в Украине в декабре будет нестабильной. В начале месяца обещают плюсовую температуру, однако уже с середины декабря ударят морозы.
- Средняя ночная температура в первой половине декабря составит +9...+11 градусов, во второй – +10...+13.
- На День святого Николая обещают снег и морозы до -8. Вероятно, снег сможет немного полежать на улицах, ведь погода будет морозной до 28 декабря.
- Однако перед самым Новым Годом прогнозируют оттепель и обильные дожди.
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