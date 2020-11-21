Сумщину в ночь на 21 ноября хорошо заснежило. Местные ландшафты застелил большой слой снега. Несмотря на то, что температура в регионе колеблется на уровне 0 ...-1 градуса, снега выпало немало.

В то же время синоптики предупредили, что к концу 21 ноября снегопад должен прекратиться. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Важно Прогноз погоды на 22 ноября: в Украине будет солнечно и морозно

Известно, что первый снег в этом сезоне на Сумщине выпал еще в минувшие выходные. Однако на этот раз в регион пришла настоящая зима. Заснежило города:

Шостка,

Кролевец,

Боровичи.

Известно, что снег 21 ноября также шел в Чернигове и Умани. Местные жители поспешили публиковать в сети кадры с заснеженных улиц.

Снег в городе Шостка / Фото ТСН

Заметим, что 19 ноября в восточных областях Украины выпало до 8 сантиметров снега. Первый снег в этом сезоне уже выпал в Карпатах, а также в Сумской и Днепропетровской областях.

Какой будет погода в декабре 2020