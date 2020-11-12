Американские штаты Калифорнию и Неваду накрыли холодные фронты. Они принесли рекордно низкую температуру и сильный снегопад. До этого, в течение нескольких месяцев в Калифорнии было жарко, а это приводило к лесным пожарам.

Снег и холод в Калифорнии

Холодные фронты пришли в Калифорнию еще 6 ноября, сообщает The Watchers.

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В Калифорнии за выходные (7 – 8 ноября) на горнолыжном курорте Сьерра-ат-Тахо выпало 46 сантиметров снега. Дневные температуры снизились до +10 градусов.

Национальная метеорологическая служба прогнозирует дальнейшее снижение температуры. Она будет ниже, чем средняя в регионе. Возможны также заморозки.

Заморозки убьют посевы, другую чувствительную растительность и, возможно, повредят незащищенный водопров,

– предупреждают синоптики.

Рекордное количество осадков в Неваде

В соседнем штате Невада в нескольких районах побили рекорды однодневных снегопадов. Больше всего осадков выпало в Рино, Карсон-Сити и Йерингтоне.

На большей части территорий зафиксировали рекордные для этого времени 13 сантиметров снежного покрова. В основном первые снегопады накрывают штат в середине ноября, но не такие масштабные.

До 8 ноября в Рино такое количество снега видели лишь 2 раза в истории. А учет там ведут уже 130 лет.

Обратите внимание! Ранее Калифорния и несколько других штатов страдали от жары и пожаров. Площадь возгораний составила более 1,6 миллиона гектаров. Несколько десятков человек погибли, тысячи домов сгорели. Больше о пожарах в США читайте здесь.



В Калифорнии и Неваде холод после пожаров / Твиттер Sierra-at-Tahoe



Там выпало рекордное количество снега / Твиттер Tahoe Weather

Снега в Калифорнии и Неваде: смотрите карту

В Калифонии и Неваде заснежило: смотрите карту