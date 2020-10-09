Четвертый день волонтеры пытаются поймать овечку, которая бегает по улицам Черновцов. Жители города, которым посчастливилось увидеть овечку, делятся ее фотографиями и видео в соцсетях.

Что известно про овечку-путешественницу

Животное уже стало местной сенсацией. Черновчане делятся забавными историями о встрече с овечкой, а украинские СМИ описывают ее приключения в новостях. Однако не все так весело, как может показаться на первый взгляд. В большом городе на овечку подстерегает много опасностей. Об этом сообщает волонтер общественной организации Animal Helpers Анжела Косован.

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Женщина рассказала, что овечка – голодная и испуганная. Вчера ей пришлось пережить невероятный ужас: бедняжку чуть не разорвали собаки. Animal Helpers решила поймать овечку и отвезти ее в "Эко-центр".

Как помочь животному

Косован призывает всех, кто увидит овечку, позвонить волонтерам. Кроме того, очень важно не напугать животное.

Овечка разгуливает по улицам Черновцов, смотрите видео:​