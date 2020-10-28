Собственные интересы судей КСУ: заявление НАПК по решению о незаконном обогащении и декларациях
Национальное агентство по предупреждению коррупции прокомментировало решение Конституционного суда от 27 октября о системе декларирования имущества и незаконном обогащении.
Как отреагировали в НАПК на решения КСУ
Соответствующее заявление обнародовала пресслуба НАПК. В ведомстве напомнили, что ранее выявляли признаки декларирования недостоверной информации у двух судей Ирины Завгородней и Сергея Головатого. А это является нарушением статьи 366-1, по которой судьи голосовали о признании неконституционной.
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Это свидетельствует о наличии у Ирины Завгородней и Сергея Головатого конфликта интересов во время участия в принятии решения. Закон запрещает судьям участвовать в деле в таких условиях,
– отметили в НАПК.
- В декларации Сергея Головатого за 2019 обнаружено 3,6 миллиона гривен недостоверных сведений.
- В декларации Ирины Завгородней за 2018 обнаружено недостоверных сведений на 615 тысяч гривен, в декларации за 2019 – 754 тысячи гривен.
Председатель НАПК Александр Новиков в свою очередь заметил, если эти судьи участвовали в рассмотрении вышеуказанного вопроса, это ставит под сомнение объективность Конституционного суда. Пока неизвестно, были ли они в составе судей.
"Рассмотрение этими судьями дела ставит под вопрос объективность решения Конституционного суда. И это в то время, когда говорится о деле, от которого зависит будущее Украины, ее восприятие на международном уровне, доступ украинцев к правде о жизни чиновников", – отметил Новиков .
Также в НАПК рассказали, что еще раньше, во время проверки ежегодных деклараций судьи Конституционного суда Владимира Мойсика, они установили признаки преступления по использованию заведомо поддельного документа.
Кроме этого, НАПК составило административные протоколы по непредоставлении сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии со стороны судей КСУ Владимира Мойсика и Игоря Слиденко.
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Коротко о скандальном решении КСУ:
- Во время закрытого заседания 27 октября Конституционный суд Украины отменил статью Уголовного кодекса о декларировании недостоверной информации. Она предусматривала штраф или уголовную ответственность чиновников и судей за непроверенные данные в декларациях.
- Суд в своем решении установил, что якобы уголовная ответственность за недостоверное декларирование является "неконституционной". Правда, конституционность ряда положений еще будут изучать, потому что их выделили в отдельное производство.
- Иск подали народные депутаты от ОПЗЖ и группы "За будущее".
- Журналист Сергей Лещенко также утверждает, что суд отменил положение о незаконном обогащении, электронном декларировании и полномочия НАПК.