Национальное агентство по предупреждению коррупции прокомментировало решение Конституционного суда от 27 октября о системе декларирования имущества и незаконном обогащении.

Как отреагировали в НАПК на решения КСУ

Соответствующее заявление обнародовала пресслуба НАПК . В ведомстве напомнили, что ранее выявляли признаки декларирования недостоверной информации у двух судей Ирины Завгородней и Сергея Головатого . А это является нарушением статьи 366-1, по которой судьи голосовали о признании неконституционной.

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Это свидетельствует о наличии у Ирины Завгородней и Сергея Головатого конфликта интересов во время участия в принятии решения. Закон запрещает судьям участвовать в деле в таких условиях,

– отметили в НАПК.

В декларации Сергея Головатого за 2019 обнаружено 3,6 миллиона гривен недостоверных сведений.

В декларации Ирины Завгородней за 2018 обнаружено недостоверных сведений на 615 тысяч гривен, в декларации за 2019 – 754 тысячи гривен.

Председатель НАПК Александр Новиков в свою очередь заметил, если эти судьи участвовали в рассмотрении вышеуказанного вопроса, это ставит под сомнение объективность Конституционного суда. Пока неизвестно, были ли они в составе судей.

"Рассмотрение этими судьями дела ставит под вопрос объективность решения Конституционного суда. И это в то время, когда говорится о деле, от которого зависит будущее Украины, ее восприятие на международном уровне, доступ украинцев к правде о жизни чиновников", – отметил Новиков .

Также в НАПК рассказали, что еще раньше, во время проверки ежегодных деклараций судьи Конституционного суда Владимира Мойсика , они установили признаки преступления по использованию заведомо поддельного документа.

Кроме этого, НАПК составило административные протоколы по непредоставлении сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии со стороны судей КСУ Владимира Мойсика и Игоря Слиденко.

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Коротко о скандальном решении КСУ: