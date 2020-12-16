2020 год оказался непростым для людей во всем мире. Этот период был богат на различные события, настоящие испытания и значимые изменения.

Редакция 24 канала подготовила для вас подборку видео важнейших событий, которыми жили Украина и мир в 2020 году.

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Самые важные события в Украине

Авиакатастрофа МАУ в Иране

8 января: в небе над Ираном разбился украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины". На его борту находились 176 человек: 67 пассажиров и 9 членов экипажа, среди них – 11 украинцев.

Сначала власти Ирана не признавала сбивания украинского самолета. Однако впоследствии подтвердили, что самолет по ошибке уничтожили противовоздушные силы страны.

Над Ираном упал украинский самолет МАУ: смотрите видео

Эвакуация украинцев в Новые Санжары

20 февраля: в Украину эвакуировали украинцев и граждан других стран из китайского города Ухань, где началась вспышка коронавируса. Под охраной полиции люди были доставлены на территорию медцентра "Новые Санжары".

Однако местные жители встретили украинцев не радостно и устроили массовый протест – перекрывали дороги, жгли шины, устроили стычки с правоохранителями. В автобусы, где находились эвакуированные, бросали камни.

Протесты в Новых Санжарах: смотрите видео

Первый случай заболевания коронавирусом

3 марта: в Украине зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Больным оказался человек, который с женой вернулся из Италии в Черновицкой области. Его сразу госпитализировали, а жена осталась на самоизоляции дома. Однако из-за протеста жильцов дома женщину позже забрали на обсервацию в больницу.

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Протест под домом, где проживал больной коронавирусом украинец: смотрите видео

Новое правительство

4 марта: в Украине обновили состав Кабинета Министров. Должность премьер-министра занял Денис Шмыгаль. Президент Владимир Зеленский объяснил, что у предыдущего правительства Алексея Гончарука было много достижений, но отметил провалы. За отставку старого состава Кабмина проголосовали 353 народных избранника.

Верховная Рада избрала новый состав Кабмина: смотрите видео

Введение карантина из-за пандемии COVID-19

12 марта: Кабинет Министров Украины объявил во всей стране карантин из-за угрозы распространения коронавируса. Тогда запретили проведение массовых культурных, спортивных и развлекательных мероприятий, а также учебный процесс в школах и университетах.

Обращение Дениса Шмыгаля к украинцам относительно коронавируса: смотрите видео

Пожары в Чернобыльской зоне отчуждения

4 апреля: в Чернобыльской зоне отчуждения вспыхнул пожар. Масштабное возгорание удалось потушить через 10 суток, Однако 16 апреля из-за сильного ветра снова появился открытый огонь. Тушили пожар более 500 человек и более 120 единиц техники. Огонь в Чернобыльской зоне было видно даже со спутников NASA.

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения: смотрите видео

Песчаная буря в Киеве

16 апреля: в Киев и в окрестностях города поднялась песчаная буря. Из-за пыли в воздухе видимость значительно ухудшилась. В Ирпене же сильный ветер снес часть крыши дома. Причиной таких погодных явлений было изменение климата, а именно бесснежная зима и отсутствие привычной нормы осадков.

Песчаная буря в Киевской области: смотрите видео

Обмен пленными

16 апреля: между Украиной и подконтрольными России боевиками Донбасса состоялся очередной обмен удерживаемыми лицами. На Родину из оккупированных территорий тогда вернулись 20 пленников. Украина взамен передала на неподконтрольные территории 14 человек.

Обмен пленными на Донбассе: смотрите видео

Наводнения в Западной Украине

20 – 21 июня: Западную Украину накрыли сильные наводнения. Непогода нанесла немалый урон Буковине, Ивано-Франковской области, Закарпатью и Львовщине. Пострадали также Тернопольская и Винницкая области. Наводнение разрушило километры дорог, сотни жилых домов и мосты.

Наводнение в Западной Украине: смотрите видео

Захват заложников в Луцке

21 июля: в Луцке мужчина, который назвал себя "Максим Плохой" (настоящее имя Максим Кривоша), захватил рейсовый автобус с пассажирами. Он угрожал его взорвать и заявлял, что у него взрывчатка и оружие.

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После более 12 часов переговоров, в частности с Зеленским, террорист сам сдался и отпустил всех заложников. К счастью, никто не пострадал и не погиб.

Захват заложников в Луцке: смотрите видео

Ликвидация полтавского террориста

23 июля: полтавский террорист Роман Скрипник с гранатой захватил в заложники начальника полиции в Полтавской области Виталия Шияна. Впоследствии он отпустил полицейского, а сам убежал в лес. Поиски Скрипника продолжались неделю, в результате во время ликвидации спецназом злоумышленник подорвался на собственной гранате.

Ликвидация полтавского террориста Романа Скрыпника: видео

Смерть Мусы Сулейманова

26 июля: в оккупированном Крыму нашли мертвым сына крымского татарина, политического заключенного России Руслана Сулейманова. Поиски 3-летнего Мусы Сулейманова продолжались 3 дня. В конце концов тело ребенка нашли в сливной яме. В "Следственном комитете в Крыму и Севастополе" сказали, что признаков насильственной смерти на теле мальчика не обнаружили. В то же время председатель Меджилиса Рефат Чубаров отметил, что эта трагедия вызывает ряд вопросов.

В оккупированном Крыму попрощались с Мусой Сулеймановым: видео 18+

День Независимости

24 августа: в Киеве состоялось празднование Дня Независимости Украины. В столице провели Марш Защитников Украины, а украинские артисты исполнили попурри "Музыкальная история Независимости".

Попурри на праздновании Дня Независимости: смотрите видео

Празднование Рош га-Шану

15 сентября: сотни хасидов заблокировали белорусско-украинскую границу после того, как пограничники не впустили их в Украину. Хасиды пытались попасть в город Умань на празднование Рош га-Шана, несмотря на карантин.

Хасиды на белорусско-украинской границе: смотрите видео

Крушение военного самолета АН-26

25 сентября: вблизи Чугуева в Харьковской области во время учебных полетов разбился военный самолет Ан-26 воздушных сил ВСУ. На борту находились 27 человек, из которых 26 погибли. Официальная причина трагедии – потеря скорости на предпосадочной прямой.

Авиакатастрофа АН-26 под Чугуевом: смотрите видео

Протест под КСУ

30 октября: под стенами Конституционного Суда Украины в Киеве состоялся масштабный протест. Люди митинговали за решения судей отменить ответственность за ложь в декларациях чиновников. Активисты принесли с собой плакаты с различными лозунгами, файеры, а также забросали здание суда презервативами.

Акция протеста под стенами КСУ: смотрите видео

Важнейшие события в мире

Выход Великобритании из ЕС

1 февраля: Великобритания окончательно вышла из Европейского Союза. Впервые о своих намерениях британцы объявили еще в 2016 году. Именно тогда в стране произошел соответствующий референдум, где идею Brexit поддержали 51,9% граждан.

Великобритания празднует выход из ЕС смотрите видео

Вспышка COVID-19

11 февраля: заболевание, от которого умерло много людей в Китае, получило официальное название – COVID-19. В сети начали появляться видео, как люди прямо на улице теряют сознание, после их забирают медики в защитных костюмах.

Люди просто на улице теряли сознание в Китае: смотрите видео

Протест из-за смерти Джорджа Флойда

25 мая: в США погиб афроамериканец Джордж Флойд. Его при задержании задушил работник полиции, используя силовой прием: прижимал шею Флойда коленом к асфальту течение 9 минут. После этого в стране начались массовые протесты Black Lives Matter против расовой дискриминации и насильственных действий полиции.

Смерть Джорджа Флойда: видео

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Запуск корабля Crew Dragon

30 мая: со второй попытки компания Илона Маска SpaceX отправила в испытательный полет космический корабль Crew Dragon. Экипаж состоял из 2 опытных астронавтов Дугласа Харли и Роберта Бенкена. Что интересно, это первый с 2011 года американский пилотируемый корабль, хотя и частный, запущенный из территории США.

Запуск Crew Dragon: смотрите видео

Взрыв в Бейруте

4 августа: в порту столицы Ливана Бейруте прогремели 2 мощных взрыва. Взрывная волна разрушила припортовой инфраструктуры, а дома в радиусе 10 километров разлетелись. В катастрофе погибли больше 200 человек, тысячи получили ранения.

Взрывы в Ливане: как люди встретили трагедию – смотрите видео

Протесты в Беларуси

9 августа: в Беларуси состоялись выборы президента страны. Основная борьба проходила между Александром Лукашенко и Светланой Тихановской. По результатам экзит-полов, Лукашенко набрал 79,7% голосов, а Тихановская – лишь 6,8%. Такие данные не удовлетворили белорусов и они начали массово выходить на протесты.

Протесты в Беларуси: смотрите видео

Отравление Алексея Навального

20 августа: русскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо в самолете, он потерял сознание и попал в реанимацию, позже впал в кому. Сначала был госпитализирован в больницу Омска, а затем его перевезли в Германию. Лаборатории нескольких стран подтвердили, что Навального отравили "Новичком".

Отравление Алексея Навального: смотрите видео

Боевые действия в Нагорном Карабахе

27 сентября: в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия между Арменией и Азербайджаном. Военный конфликт между государствами продолжается не один год. В результате обе страны ввели режим военного положения. Обострение конфликта привело к значительным потерям среди военных и гражданских.

Боевые действия между Арменией и Азербайджаном: смотрите видео

Протесты в Польше из-за запрета абортов

22 октября: в Польше вспыхнули протесты после решения Конституционного суда страны фактически полностью запретить аборты. Суд признал аборты противоправными, даже если существует угроза жизни нерожденного ребенка. Из-за этого тысячи людей собирались на улицах различных городов и требовали отставки правительства.

Протесты в Польше из-за запрета абортов: смотрите видео

Теракты во Франции

29 октября: во Франции состоялась серия террористических атак. В Ницце неизвестный напал с ножом на прихожан внутри католической церкви. В результате погибли 3 человека. В то же время в городе Авиньон на юге страны, вооруженный пистолетом мужчина напал на сотрудников полиции с криками "Аллах Акбар". Правоохранители застрелили нападавшего на месте.

Теракты во Франции: смотрите видео

Теракт в Вене

2 ноября: у синагоги в центре Вены неизвестный устроил стрельбу. Впоследствии расстреливать людей начали и в других местах города. Власти Австрии назвала это терактом, осуществленным сторонником "Исламского государства". В результате погибли по меньшей мере 4 человека, более 20 получили ранения.

Теракт в Вене: видео

Президентские выборы в США

3 ноября: в США состоялись очередные президентские выборы. По предварительным результатам, победу одержал демократ Джозеф Байден. Однако действующий президент, республиканец Дональд Трамп не согласился с такими данными и заверил, что якобы у него украли 3 миллиона голосов.

Выборы президента США: смотрите видео