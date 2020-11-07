События в Кривом Роге являются проявлением абсолютного терроризма, – президент Зеленский
Президент Владимир Зеленский отреагировал на жуткие события в своем родном городе – Кривом Роге. Там мужчина, вооруженный ножом, убил 2 человек и еще 8 – ранил. Глава государства выразил соболезнования семьям погибших и пожелал выздоровления пострадавшим.
Такие события требуют немедленной реакции, – глава государства
Президент отметил, что на такие события надо реагировать жестко и сразу. Об этом Зеленский написал в собственном телеграм-канале.
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Сегодняшние события в Кривом Роге являются проявлением абсолютного терроризма – по смыслу, по сути, по последствиям, по ужасу, который пришел в наши дома,
– отметил Зеленский.
Глава государства подчеркнул, что к таким трагедиям невозможно привыкнуть. Для того, чтобы это остановить – нужно действовать сразу и жестко: никакого оправдания для убийцы не может быть.
Зеленский надеется на справедливый приговор
"Часть из таких негодяев, которые неожиданно идут с оружием на людей на улицах наших городов, точно как-то демонстрировали в предыдущей жизни, что могут сделать подобное. Мы должны об этом знать", – добавил Зеленский.
Президент Зеленский выразил надежду, что расследование будет быстрым, а приговор убийце – справедливым.
Что известно о жутком нападении в Кривом Роге?В Кривом Роге 7 ноября неизвестный мужчина убил ножом 2 человек и еще 8 ранил. Среди пострадавших – 8-летний мальчик. Полиции удалось задержать нападавшего. Правоохранители открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве.
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