Президент Владимир Зеленский отреагировал на жуткие события в своем родном городе – Кривом Роге. Там мужчина, вооруженный ножом, убил 2 человек и еще 8 – ранил. Глава государства выразил соболезнования семьям погибших и пожелал выздоровления пострадавшим.

Такие события требуют немедленной реакции, – глава государства

Президент отметил, что на такие события надо реагировать жестко и сразу. Об этом Зеленский написал в собственном телеграм-канале.

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Сегодняшние события в Кривом Роге являются проявлением абсолютного терроризма – по смыслу, по сути, по последствиям, по ужасу, который пришел в наши дома,

– отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что к таким трагедиям невозможно привыкнуть. Для того, чтобы это остановить – нужно действовать сразу и жестко: никакого оправдания для убийцы не может быть.

Зеленский надеется на справедливый приговор

"Часть из таких негодяев, которые неожиданно идут с оружием на людей на улицах наших городов, точно как-то демонстрировали в предыдущей жизни, что могут сделать подобное. Мы должны об этом знать", – добавил Зеленский.

Президент Зеленский выразил надежду, что расследование будет быстрым, а приговор убийце – справедливым.