"Метинвест" опубликовал свой седьмой нефинансовый отчет об устойчивом развитии за 2019 год. Теперь такие отчеты компания будет публиковать ежегодно, а не раз в два года, как это было раньше.

Этот документ подготовлен на основе международного стандарта нефинансовой отчетности GRI с учетом рекомендаций Совета по стандартам учета в сфере устойчивого развития.

Кроме того, что в 2019 году "Метинвест" продолжил внедрять лучшие практики управления персоналом и стандарты охраны труда и промышленной безопасности, компания также модернизировала оборудование в соответствии с требованиями высоких экологических стандартов.

В прошлом году "Метинвест" увеличил расходы на охрану окружающей среды до 384 млн долларов. А это, в свою очередь, на 46% превышает показатель 2018 года.

Проекты по экологической модернизации на предприятиях в Мариуполе, Кривом Роге и Запорожье позволили снизить выбросы, повысить энергоэффективность и более рационального использовать ресурсы.

В частности, в 2019 году предприятия группы "Метинвест" на 10% сократили выбросы парниковых газов по сравнению с 2018 годом, на 9% и 10% снизили объемы потребления и сброса воды соответственно, а также на 22% повысили показатель энергоэффективности.

В 2019 году "Метинвест" продолжил сотрудничество с фондами развития Мариуполя, Кривого Рога и Запорожья и инвестировал более 11 млн долларов в проекты социального партнерства для улучшения качества жизни местных жителей и повышения привлекательности городов, в которых расположены его предприятия в Украине и за рубежом.

В 2019 году в государственный и местные бюджеты перечислили 741 млн долларов налогов. Это позволило поддержать экономику Украины и городов присутствия.

С самого начала пандемии "Метинвест" направил уже около 5 млн долларов. На эти средства были закуплены медикаменты и оборудование для украинских медиков, установлены кислородные посты в больницах Мариуполя, профинансирована доставка гуманитарной помощи для Украины из Китая.

Генеральный директор Группы "Метинвест" Юрий Рыженков отметил, что приверженность принципам устойчивого развития всегда будет основой подхода компании к управлению бизнесом.

"Метинвест" остается компанией, для которой корпоративная социальная ответственность играет такую же роль, как и создание экономической ценности. Этот отчет демонстрирует наше стремление стать еще более открытыми и прозрачными, и продолжать строить экологический и социально ответственный бизнес,

– заявил он.