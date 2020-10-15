Согласно социологическому исследованию, подавляющее число жителей Харькова хочет, чтобы Геннадий Кернес остался в кресле мэра, а "Блок Кернеса – Успешный Харьков!" получил большинство в городском и областном советах.

Об актуальной харьковской социологии в блоге на сайте "Корреспондент" пишет директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк.

По его словам, Кернес и его именной блок уверенно побеждают на выборах с большим отрывом от конкурентов.

Если брать чисто арифметически, без привязки к персоналиям, то ситуация идентична прошлогоднему электоральному цунами Зеленского и его "Слуги народа". В Харькове природа феномена поддержки Геннадия Кернеса харьковчанами совсем иная, чем Зеленского и Ко в прошлом году. Но это тема отдельных основательных исследований, – говорит эксперт.

Согласно опросу, за Кернеса на посту мэра города готовы отдать голоса 68,8% харьковчан, за ближайшего соперника из ОПЗЖ Александра Фельдмана – 6,3%. Губернатор Харьковской области Алексей Кучер, который идет на выборы от партии "Слуга народа", получил 4,6% поддержки.

"Я почему говорю о внешнем сходстве двух разных феноменов поддержки – Зеленского-2019 и Кернеса-2020? В том числе потому, что первого на прошлогодних президентских выборах поддержали 73%, а за Кернеса готовы проголосовать 69% избирателей. Согласитесь, показатели очень близки", – подчеркивает Миселюк.

Аналогично выглядят электоральные предпочтения харьковчан и по выборам в городской совет. На первом месте "Блок Кернеса – Успешный Харьков!"с 48,5%, на втором – ОПЗЖ с 13,7%. Замыкает тройку лидеров "Слуга народа" с 6,9% голосов.

По словам Миселюка, предыдущее подобное исследование проводилось в мае 2020 года, и за это время рейтинг Блока Кернеса вырос на 12%, в то время как его конкуренты теряли поддержку. Социолог объясняет это известным феноменом кристаллизации электората вокруг лидера гонки.

"Блок Кернеса – Успешный Харьков!" лидирует и по выборам в Харьковский областной совет. За него готовы проголосовать 46,1% избирателей, за ОПЗЖ – 13,3%, а за блок экс-главы Харьковской обладминистрации Светличной "Разом!" – 9,2%. Проходной барьер также преодолевает "Слуга народа" с 6,9% рейтинга.

Таким образом, приходится признать, что у Кернеса есть практически стопроцентные шансы в очередной раз занять пост мэра Харькова – при третьем уже по счету президенте. И очень высоки шансы дать пример для изучения исследователям явления монобольшинства в украинской политике – в Харьковском городском совете как минимум. А, возможно, и в Харьковском областном,

– считает Миселюк.

Исследование электоральных предпочтений жителей Харькова проводилось 5-11 октября. В опросе методом face-to-face приняли участие 1 600 избирателей.