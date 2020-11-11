Рейтинги и социология относительно рейтинга партий настораживают. Об этом свидетельствуют расхождения между результатами опросов Центра Разумкова и КМИС.

Разница рейтинга партии "Слуга народа" составляет 9% – чего обычно не бывает. Об этом в эфире 24 канала рассказал политолог Владимир Фесенко.

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Он обратил внимание на результаты выборов и отметил, что в опросе КМИС проблема с методикой. В то же время КМИС провел телефонный опрос только среди тех, кого они опросили в октябре 2020 года, отметил Фесенко.

Руководителям центра нужно разобраться с этим, потому что разница с данными выборов и опросов – большая,

– отметил политолог.

Причина деформации

Владимир Фесенко рассказал, что обычно соответствующее исследование должны проводить среди различных респондентов – это делают для того, чтобы работали законы статистики.

"Опрашивали тех респондентов, что и в октябре, однако не всех. Поэтому могла возникнуть ошибка, то есть деформация. Ведь разница между исследованиями по рейтингам партий является огромной", – сообщил эксперт.

Справка. Киевский международный институт социологии провел опрос в течение октября и ноября 2020 года. В общем опросили 1502 респондентов методом телефонного интервью. В то же время Центр Разумкова также провел социологическое исследование. Соответственно результаты социологических служб существенно отличаются.



Рейтинги политических партий за октябрь и ноябрь 2020 / Данные КМИС



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