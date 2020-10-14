Был искренним борцом за украинский язык: как в соцсетях вспоминают Александра Пономарива
На 84 году оборвалась жизнь известного украинского филолога, языковеда и доктора наук Александра Пономарива. Свою скорбь уже успели высказать в соцсетях не только политики, но и студенты Пономарива и простые украинцы.
Как украинцы реагируют на смерть выдающегося языковеда – читайте в материале 24 канала.
Важно умер Александр Пономарив: биография выдающегося украинского языковеда
Петр Порошенко
По словам пятого президента Украины Петра Порошенко, Александр Данилович всегда был искренним и принципиальным борцом за украинский язык в нашем обществе.
Тысячи студентов узнали тонкости употребления нашего языка именно благодаря ему. В течение 40 лет он был любимцем всех поколений выпускников журфака – воспитанниками профессора является почти все современное медиасообщество Украины. Вечная память великому языковеду и талантливому учителю,
– написал Порошенко.
Соня Кошкина
Известная украинская журналистка Соня Кошкина отметила, что на большие праздники Господь забирает только очень светлых людей. Она поблагодарила Пономарива и добавила: "Земля вам пухом, господин профессор".
Программа "Телевидение Торонто"
На фейсбук-странице саркастической программы "Телевидение Торонто" также появилось щемящее сообщение. В нем говорится, что вся редакция программы сверялась с блогом профессора Александра Пономарива на ВВС во многих моментах неуверенности и сомнений.
Господин Пономарив даже благословил наше коронное "нит" как средство создания юмористической окраски,
– говорится в заметке.
Дмитрий Хоркин
Украинский теле- и радио ведущий Дмитрий Хоркин отметил, что именно благодаря Александру Пономариву он "заразился" проверкой правильных ударений и спряжением слов.
Мы продолжим ваше дело, учитель,
– лаконично написал Хоркин.
Вячеслав Кириленко
Украинский политик подчеркнул, что трудно найти человека, который бы так чутко относился к украинскому слову. Кириленко подчеркнул, что именно Пономарив десятилетиями защищал наш язык от несправедливости и боролся за красоту каждого слова.
Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования семье и близким Александра Пономарива.