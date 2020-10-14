На 84 году оборвалась жизнь известного украинского филолога, языковеда и доктора наук Александра Пономарива. Свою скорбь уже успели высказать в соцсетях не только политики, но и студенты Пономарива и простые украинцы.

Как украинцы реагируют на смерть выдающегося языковеда – читайте в материале 24 канала.

Важно умер Александр Пономарив: биография выдающегося украинского языковеда

Петр Порошенко

По словам пятого президента Украины Петра Порошенко, Александр Данилович всегда был искренним и принципиальным борцом за украинский язык в нашем обществе.

Тысячи студентов узнали тонкости употребления нашего языка именно благодаря ему. В течение 40 лет он был любимцем всех поколений выпускников журфака – воспитанниками профессора является почти все современное медиасообщество Украины. Вечная память великому языковеду и талантливому учителю,

– написал Порошенко.

Соня Кошкина

Известная украинская журналистка Соня Кошкина отметила, что на большие праздники Господь забирает только очень светлых людей. Она поблагодарила Пономарива и добавила: "Земля вам пухом, господин профессор".

Программа "Телевидение Торонто"

На фейсбук-странице саркастической программы "Телевидение Торонто" также появилось щемящее сообщение. В нем говорится, что вся редакция программы сверялась с блогом профессора Александра Пономарива на ВВС во многих моментах неуверенности и сомнений.

Господин Пономарив даже благословил наше коронное "нит" как средство создания юмористической окраски,

– говорится в заметке.

Дмитрий Хоркин

Украинский теле- и радио ведущий Дмитрий Хоркин отметил, что именно благодаря Александру Пономариву он "заразился" проверкой правильных ударений и спряжением слов.

Мы продолжим ваше дело, учитель,

– лаконично написал Хоркин.

Вячеслав Кириленко

Украинский политик подчеркнул, что трудно найти человека, который бы так чутко относился к украинскому слову. Кириленко подчеркнул, что именно Пономарив десятилетиями защищал наш язык от несправедливости и боролся за красоту каждого слова.

Відійшов у Вічність Олександр Данилович Пономарів… Важко ще знайти людину, яка так чуйно ставилася до українського слова. Яка десятиліттями захищала нашу мову від несправедливості та боролася за красу кожного слова. Спочивайте з миром, дорогий пане Олександре… Світла Пам‘ять… pic.twitter.com/of1jAHuC8T — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) October 14, 2020

Сьогодні помер Олександр Пономарів. Видатний філолог, який усе життя присвятив боротьбі за відновлення української мови й надихнув мене обрати свій життєвий шлях. Я мріяв особисто подякувати йому за вплив, що він справив на мене, та цьому вже більше не бути. Спочивайте, професоре pic.twitter.com/ZFzqS7MN9o — Діонисій (@MovnyjDobrodij) October 14, 2020

Якось він поставив мені три замість того, щоб відправляти на перездачу, коли почув, що я кримчанин і недавно переїхав до Києва. Епоха пішлаhttps://t.co/vvrEHKV2Bq — kush nir (@kushnir_lil) October 14, 2020

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования семье и близким Александра Пономарива.