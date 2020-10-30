Решение Конституционного Суда об электронном декларировании содержит ряд странных положений. Однако министр юстиции Денис Малюська предложил возможные варианты для разрешения ситуации.

Нужно, чтобы с последствиями относительно конфликта интересов или коррупционных мотивов разбирались правоохранители. Об этом Малюська заявил в интервью НВ.

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Что говорит Малюська

Министр заверил, что имеет конкретное видение, как можно разрешить ситуацию. В Минюсте возобновят систему электронного декларирования так же как она работала до решения Конституционного Суда. Однако учтут аргументы, которые изложил КС в решении.

Решение Конституционного суда мне, безусловно, не нравится. Оно содержит ряд своеобразных и странных положений, но после боя шашками не машут,

– подчеркнул министр.

По словам Малюськи, Конституционный Суд указал на то, что влияние НАПК на суды является неконституционным, потому что это разные ветви власти – судебная и исполнительная. Соответственно, чтобы решить проблему, нужно создать отдельный орган, похожий на НАПК. Он будет независимым и будет иметь аналогичные полномочия, но внутри судебной ветви власти. Малюська добавил, что, вероятно, Минюст будет просить Раду принять такой законопроект.

Решение Конституционного суда: что известно