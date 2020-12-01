Соглашение о Нагорном Карабахе: Азербайджан вошел в Лачинский коридор: видео
Армия Азербайджана 1 декабря вошла в Лачинский коридор. Это последний из трех районов, которые переходят под контроль Баку.
Военные уже въехали в регион. Об этом сообщили в Минобороны Азербайджана.
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Перед тем Азербайджан вошел в Агдамский район. Затем – в Кельбаджарский.
К слову, Баку тогда согласился на десятидневную отсрочку, чтобы мирные жители успели покинуть район.
Смотрите видео, как Азербайджан вошел в Лачинский коридор:
Что известно о мирном соглашении в Нагорном Карабахе
- Азербайджан, Армения и Россия подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, которые возобновились с 27 сентября 2020 года.
- Также соглашение предусматривало размещение в регионе российских миротворцев.
- В Армении соглашение восприняли крайне негативно. Люди протестовали и требовали отставки правительства.
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