Армия Азербайджана 1 декабря вошла в Лачинский коридор. Это последний из трех районов, которые переходят под контроль Баку.

Военные уже въехали в регион. Об этом сообщили в Минобороны Азербайджана.

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Перед тем Азербайджан вошел в Агдамский район. Затем – в Кельбаджарский.

К слову, Баку тогда согласился на десятидневную отсрочку, чтобы мирные жители успели покинуть район.

Смотрите видео, как Азербайджан вошел в Лачинский коридор:

Обратите внимание! Ранее Лачинский коридор контролировала Армения. Однако после соглашения о мире в Нагорном Карабахе территория отошла под контроль Азербайджана.

Что известно о мирном соглашении в Нагорном Карабахе