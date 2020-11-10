В военном противостоянии между Арменией и Азербайджаном, которое длилось около 6 недель, поставили точку. Руководители стран-участниц конфикта подписали договоренность, также документ завизировал и президент России Владимир Путин.

Соглашение подписали около полуночи 9 ноября. Текст исторического документа обнародовал Sputnik Армении.

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Полный текст заявления о Карабахе

Мы, Президент Азербайджанской Республики И. Г. Алиев, премьер-министр Республики Армения Н. В. Пашинян и Президент Российской Федерации В. В. Путин, заявили о следующем:

Объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года. Азербайджанская Республика и Республика Армения, далее именуемые Сторонами, останавливаются на занимаемых ими позициях.



Азербайджанская Республика и Республика Армения, далее именуемые Сторонами, останавливаются на занимаемых ими позициях. Агдамский район и территории, удерживаемые Армянской Стороной в Газахском районе Азербайджанской Республики, возвращаются Азербайджанской Стороне до 20 ноября 2020 года.



Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора разворачивается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортерами, 380 единицами автомобильной и специальной техники.



со стрелковым оружием, 90 бронетранспортерами, 380 единицами автомобильной и специальной техники. Миротворческий контингент Российской Федерации разворачивается параллельно с выводом армянских вооруженных сил. Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации – 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из Сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о своем намерении прекратить применение данного положения.



с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из Сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о своем намерении прекратить применение данного положения. С целью повышения эффективности контроля за выполнением Сторонами конфликта договоренностей разворачивается миротворческий центр по контролю за прекращением огня.



Республика Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджанской Республике Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 километров), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет задевать город Шушу.



По согласию Сторон в ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, который обеспечивает связь между Степанакертом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута. Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.



Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и в прилегающие районы под контролем Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев.



и в прилегающие районы под контролем Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев. Проводится обмен военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших.



Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения обеспечивает транспортное сообщение между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы пограничной службы ФСБ России. По согласию Сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичеванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана.

Как отреагировали на соглашение в Армении

В Армении соглашение, которое подписал Никол Пашинян, восприняли, как фактическую капитуляцию. Возмущенные люди захватили и разбили здание правительство и парламента. Спикера Арарата Мирзояна вытащили из автомобиля и избили. Сейчас политик находится в больнице.

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Что говорит о соглашении руководство Армении? Глава правительства Никол Пашинян заявил, что у него не было другого выхода, кроме подписания договора. На такой шаг Пашинян якобы пошел после консультаций с военными. Глава правительства Никол Пашинян заявил, что у него не было другого выхода, кроме подписания договора. На такой шаг Пашинян якобы пошел после консультаций с военными. В самом Минобороны страны и Генштабе отметили, что считают войну незавершенной, однако договоренностей придерживаются. Президент Армении Армен Саркисян вообще узнал о происшествии из прессы.

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