Соглашение о совместном авиапространстве с ЕС подпишут в 2021 году, – Кулеба
На последнем саммите Украина – ЕС удалось достичь важных стратегических договоренностей для развития европейской интеграции. Дмитрий Кулеба заявил, что соглашение по совместному авиационному пространству с Евросоюзом планируют подписать в 2021 году.
Украина движется в направлении развития европейской интеграции. Об этом в интервью "НВ" рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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По его словам, свидетельством этого является, в частности, последний саммит Украина – Евросоюз.
Он был суперположительным, удалось достичь нескольких стратегических договоренностей,
– отметил Кулеба.
Министр ожидает, что Соглашение о совместном авиационном пространстве с ЕС подпишут в 2021 году, если не случится никаких форс-мажоров.
"Что касается соглашения об ассоциации, то оно будет двигаться только вперед", – добавил глава МИД. Но пошутил: что-то изменится, если Конституционный суд вдруг не признает соглашение антиконституционным.
Что такое Европейское совместное авиационное пространство?Это двустороннее соглашение между ЕС и третьими странами, устанавливающее общие стандарты безопасности и либерализующее рыночные отношения в сфере авиации. Фактически это означает обеспечение европейских стандартов безопасности полетов, уровня обслуживания пассажиров, увеличение количества рейсов и маршрутов, а также расширение ценового диапазона услуг авиаперевозок.
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