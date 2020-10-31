На последнем саммите Украина – ЕС удалось достичь важных стратегических договоренностей для развития европейской интеграции. Дмитрий Кулеба заявил, что соглашение по совместному авиационному пространству с Евросоюзом планируют подписать в 2021 году.

Украина движется в направлении развития европейской интеграции. Об этом в интервью "НВ" рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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По его словам, свидетельством этого является, в частности, последний саммит Украина – Евросоюз.

Он был суперположительным, удалось достичь нескольких стратегических договоренностей,

– отметил Кулеба.

Министр ожидает, что Соглашение о совместном авиационном пространстве с ЕС подпишут в 2021 году, если не случится никаких форс-мажоров.

"Что касается соглашения об ассоциации, то оно будет двигаться только вперед", – добавил глава МИД. Но пошутил: что-то изменится, если Конституционный суд вдруг не признает соглашение антиконституционным.

Обратите внимание! Ранее глава Мининфраструктуры Владислав Криклий заявлял, что Украина готова подписать соглашение об открытом небе с ЕС в ближайшее время.