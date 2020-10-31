Обновление состава Конституционного суда поддержали в Европарламенте. Также это согласовали с послами стран Большой семерки. Никакой альтернативы этому процессу пока нет.

Новый состав будут формировать максимально прозрачно. Об этом заявил лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает "Украинская правда".

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В процессе формирования будут участвовать общественность и международные партнеры. По словам Арахамии, никакой альтернативы предложенному обновлению суда нет.

Если оставить судей, способных принимать столь откровенно антиконституционные решения, получим демонтаж уже не только антикоррупционной инфраструктуры,

– подчеркнул глава фракции.

Политик добавил, что на очереди у этих судей будут решения по Антикоррупционному суду и банковской системе.

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