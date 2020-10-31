Согласовали с ЕС и послами G7: Арахамия об обновлении состава Конституционного суда
Обновление состава Конституционного суда поддержали в Европарламенте. Также это согласовали с послами стран Большой семерки. Никакой альтернативы этому процессу пока нет.
Новый состав будут формировать максимально прозрачно. Об этом заявил лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает "Украинская правда".
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В процессе формирования будут участвовать общественность и международные партнеры. По словам Арахамии, никакой альтернативы предложенному обновлению суда нет.
Если оставить судей, способных принимать столь откровенно антиконституционные решения, получим демонтаж уже не только антикоррупционной инфраструктуры,
– подчеркнул глава фракции.
Политик добавил, что на очереди у этих судей будут решения по Антикоррупционному суду и банковской системе.
Скандал вокруг Конституционного суда: что надо знать
- На закрытом заседании 27 октября КСУ признал неконституционным наказание за ложь чиновников в декларациях и еще ряд положений антикоррупционного законодательства.
- Это решение практически отменило электронное декларирование, а также ряд полномочий НАЗК.
- В неофициальной реакции ЕС отметили, что такое решение ставит под угрозу безвиз с Евросоюзом.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский созвал заседание СНБО. После этого восстановили доступ к реестру с декларациями.
- Ночью 30 октября Зеленский внес в Раду законопроект об увольнении судей КСУ.
- Затем в реестр досудебных расследований внесли уголовное производство относительно захвата государственной власти судьями КСУ".
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