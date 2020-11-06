Генпрокуратура Азербайджана заметила участие в войне за Нагорный Карабах на стороне Армении российских наемников. Это участники так называемого "союза добровольцев Крыма", которые ранее принимали активное участие в военном захвате украинского полуострова.

Возглавляет российских наемников Армен Мартоян – российский военный и политик армянского происхождения. Об этом сообщает издание Trend со ссылкой на Генпрокуратуру Азербайджана.

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Власти Азербайджана установили, что Мартоян и компания в октябре прибыли в Армению, где обсудили свое участие в боевых действиях. После этого он прибыл на оккупированную территорию Азербайджана, где встретился с главарями непризнанной республики.

Кроме того, наемников использовали в оккупированных городах Нагорного Карабаха для совершения терактов против гражданского населения и вооруженных сил Азербайджана.

Члены преступной организации участвовали в террористической деятельности, направленной против граждан Азербайджана, используя боеприпасы и военную технику, совершили многочисленные преступления против гражданских лиц, не участвующих в боевых действиях, осуществляли взрывы, пожары или другие действия, которые угрожают общественно опасными последствиями,

– заявили в прокуратуре Азербайджана.

Прокуроры открыли уголовное дело против членов "союза добровольцев Крыма" по статьям о ведении агрессивной войны, умышленном убийстве, совершенном преступной организацией, незаконном пересечении границы и другим.

Азербайджанская прокуратура обратилась к России за правовой помощью, ведь военные преступники, которые ранее оккупировали и Крым, являются ее гражданами.

К слову, сам российский боевик уже отреагировал на дела против него. Он обвинил во всем (на секундочку) бандеровцев! Такие они – азербайджанские бандеровцы. "Пошли крики, мало было бандеровцев", – написал Армен Мартоян.



Армен Мартоян со сторонниками в Карабахе / Фото Генпрокуратура Азербайджана

Кто такой Армен Мартоян