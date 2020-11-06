Участники оккупации Крыма поехали воевать в Карабах, – прокуратура Азербайджана
Генпрокуратура Азербайджана заметила участие в войне за Нагорный Карабах на стороне Армении российских наемников. Это участники так называемого "союза добровольцев Крыма", которые ранее принимали активное участие в военном захвате украинского полуострова.
Возглавляет российских наемников Армен Мартоян – российский военный и политик армянского происхождения. Об этом сообщает издание Trend со ссылкой на Генпрокуратуру Азербайджана.
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Власти Азербайджана установили, что Мартоян и компания в октябре прибыли в Армению, где обсудили свое участие в боевых действиях. После этого он прибыл на оккупированную территорию Азербайджана, где встретился с главарями непризнанной республики.
Кроме того, наемников использовали в оккупированных городах Нагорного Карабаха для совершения терактов против гражданского населения и вооруженных сил Азербайджана.
Члены преступной организации участвовали в террористической деятельности, направленной против граждан Азербайджана, используя боеприпасы и военную технику, совершили многочисленные преступления против гражданских лиц, не участвующих в боевых действиях, осуществляли взрывы, пожары или другие действия, которые угрожают общественно опасными последствиями,
– заявили в прокуратуре Азербайджана.
Прокуроры открыли уголовное дело против членов "союза добровольцев Крыма" по статьям о ведении агрессивной войны, умышленном убийстве, совершенном преступной организацией, незаконном пересечении границы и другим.
Азербайджанская прокуратура обратилась к России за правовой помощью, ведь военные преступники, которые ранее оккупировали и Крым, являются ее гражданами.
К слову, сам российский боевик уже отреагировал на дела против него. Он обвинил во всем (на секундочку) бандеровцев! Такие они – азербайджанские бандеровцы. "Пошли крики, мало было бандеровцев", – написал Армен Мартоян.
Армен Мартоян со сторонниками в Карабахе / Фото Генпрокуратура Азербайджана
Кто такой Армен Мартоян
- Сам он себя еще называет Самвелом Мардояном. Это этнический армянин, который сейчас является российским гражданином, российским военным и политиком. До оккупации Крыма жил в Крыму, а во время военной операции принимал в ней активное участие.
- Армен Мартоян участвовал в запугивании крымчан, выступающих против оккупации полуострова. В частности, по данным украинских журналистов, он лично участвовал в убийстве крымского татарина Решата Аметова.
- Также Мартоян командовал силовым захватом международного аэропорта "Симферополь". Он также лично избил нардепа Алексея Гончаренко, бизнесмена Геннадия Балашова и журналиста Османа Пашаева.
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