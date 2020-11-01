Сокращение количества депутатов до 300 прокомментировал председатель Верховной Рады Разумков
Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков прокомментировал возможность сокращения количества народных депутатов до 300. Он убежден, что глобального негативного влияния на деятельность парламента это не окажет.
Свою позицию относительно возможности сокращения числа депутатов Дмитрий Разумков сформировал еще около полутора лет назад. Об этом он сам рассказал в интервью Укринформу.
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Я знаю, что есть разные позиции в парламенте – кто-то поддерживает, а кто-то против. Лично я считаю: даже если будет уменьшено до 300, это даст все равно возможность нормально работать,
– убежден председатель Верховной Рады.
Он подчеркнул, что 450 народных избранников было во время формирования парламента первого созыва. За это время сократилось количество населения Украины, поэтому сейчас, чтобы оставить такое же количество избирателей на 1 депутата, выйдет примерно 300 парламентариев.
"В любом случае, сколько бы депутатов ни было, Верховная Рада будет выполнять свои функции и работать в пользу государства", – заверил Дмитрий Разумков.
Почему об этом снова заговорили?
На самом деле возможность сокращения количества депутатов в парламенте обсуждают уже много лет. И снова активно начали говорить после того, как Владимир Зеленский решил вынести этот вопрос на так называемый всеукраинский опрос. К слову, по данным президентской команды, большинство украинцев такую инициативу поддерживают.
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