Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков прокомментировал возможность сокращения количества народных депутатов до 300. Он убежден, что глобального негативного влияния на деятельность парламента это не окажет.

Свою позицию относительно возможности сокращения числа депутатов Дмитрий Разумков сформировал еще около полутора лет назад. Об этом он сам рассказал в интервью Укринформу.

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Я знаю, что есть разные позиции в парламенте – кто-то поддерживает, а кто-то против. Лично я считаю: даже если будет уменьшено до 300, это даст все равно возможность нормально работать,

– убежден председатель Верховной Рады.

Он подчеркнул, что 450 народных избранников было во время формирования парламента первого созыва. За это время сократилось количество населения Украины, поэтому сейчас, чтобы оставить такое же количество избирателей на 1 депутата, выйдет примерно 300 парламентариев.

"В любом случае, сколько бы депутатов ни было, Верховная Рада будет выполнять свои функции и работать в пользу государства", – заверил Дмитрий Разумков.

Интересное сравнение. В 1990 году количество населения Украины (Украинской ССР) составило около 51 миллиона 800 тысяч человек. Поэтому 1 депутат приходился на 115 тысяч человек. По оценкам, в 2019 году количество населения сократилось до 42 миллионов 100 тысяч. В расчете из 450 выходит 1 депутат на 93,5 тысячи человек, а в расчете на 300 депутатов – 1 на 140 тысяч человек.