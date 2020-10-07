Председатель финансового комитета Рады Даниил Гетманцев убеждает, что ни размер субсидий, ни перечень лиц, которые их получают, в Украине не сокращается. Зато происходит математический перерасчет сумм, которые выделяют на субсидии. Поэтому произошла экономия.

Комментарий Гетманцева о сокращении расходов на субсидии

В начале октября Президент Украины Владимир Зеленский принял изменения в Госбюджет на 2020 год. Документ предусматривает сокращение расходов на социальные субсидии для населения. Гетманцев в эфире телеканала ZIK, со своей стороны, это прокомментировал.

К теме Зеленский подписал новый бюджет, который второй раз за год урезает выплаты на субсидии

На самом деле субсидии не сокращаются вообще. Люди, которые получали субсидии в начале года, они так же будут получать субсидии и сейчас. Ни размер субсидий, ни перечень лиц, получающих субсидии, не сокращается,

– подчеркнул парламентарий.

По словам Гетманцева, происходит просто математический перерасчет сумм, которые выделяют на субсидии. И там произошла экономия.

"Экономия за счет определенных процессов, которые происходят в обществе, – это увеличение минимальной заработной платы, например. Увеличение минимальной заработной платы предусматривает повышение доходов населения. На соответствующую сумму уменьшаются субсидии", – пояснил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов.

Обратите внимание На сколько украинцам урежут субсидии в 2021 году: ответ Шмигаля и Марченко

Субсидии в Украине: основное

Кабинет министров Украины заложил 36,6 миллиарда гривен расходов на субсидии в проекте Государственного бюджета на 2021 год.

Известно, что на выплаты субсидий правительство предлагает выделить на 2,7 миллиарда гривен (6,9%) меньше, чем в 2020 году.