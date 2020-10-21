В Киеве 21 октября нашли повешенное тело солдата Национальной гвардии Украины. По предварительным данным, погибшему было 22 года.

Что известно о трагедии

Сейчас правоохранители устанавливают детали гибели солдата. Об этом пресс-служба Нацполиции в Киеве сообщила в комментарии 24 каналу.

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В пресс-службе Нацгвардии Украины 24 каналу рассказали, что еще 20 октября солдат отсутствовал на службе без уважительных причин. Утром 21 октября его тело нашли в заброшенном здании неподалеку от воинской части, где погибший служил.

Сообщество "Вартові еспресо" в фейсбуке обнародовало видео с места трагедии. В комментарии говорится, что трагедия произошла на заброшенной территории по улице Евгения Коновальца, неподалеку от воинской части НГУ.

Смотрите видео с места происшествия: