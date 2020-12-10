НАБУ сообщило подозрение двум лицам в попытке подкупа главы Госгеокадастра
НАБУ и САП 9 декабря сообщили о подозрении двум лицам, которые пытались подкупить главу Госгеокадастра Романа Лещенко. Подозреваемых разоблачили, когда те передавали должностному лицу 25 тысяч долларов взятки.
Правоохранители разоблачили фигурантов дела с поличным 9 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро.
К теме Чиновника Госгеокадастра поймали на взятке в 25 тысяч долларов: фото
Что известно о подозреваемых
О подозрении в попытке подкупа сообщили:
- временному начальнику одного из территориальных управлений Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра;
- лицу-посреднику.
Главное о расследовании
- По данным следствия, один из задержанных может быть связан с компаниями, которые предоставляют услуги Госгеокадастру на проведение работ по государственной инвентаризации земель на территориях многих областей Украины в 2020 году.
- В НАБУ отметили, что это лицо может повлиять на указанные процессы, поэтому правоохранители будут предпринимать все необходимые действия, чтобы предотвратить такое влияние.
- Бюро начало расследование этих фактов в сентябре 2020 года по заявлению председателя Лещенко насчет попытки дачи ему взятки.
Поделиться новостью