НАБУ и САП 9 декабря сообщили о подозрении двум лицам, которые пытались подкупить главу Госгеокадастра Романа Лещенко. Подозреваемых разоблачили, когда те передавали должностному лицу 25 тысяч долларов взятки.

Правоохранители разоблачили фигурантов дела с поличным 9 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро. К теме Чиновника Госгеокадастра поймали на взятке в 25 тысяч долларов: фото Что известно о подозреваемых О подозрении в попытке подкупа сообщили: временному начальнику одного из территориальных управлений Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра;

лицу-посреднику. Обратите внимание! Первую часть взятки – 26,9 тысячи долларов – подозреваемые передали Лещенко еще в ноябре 2020 года. Общая сумма взятки должна была составить 170 тысяч долларов. Деньги председателю Госгеокадастра предлагали за выдачу приказов о выделении земельных участков подставным лицам. Главное о расследовании По данным следствия, один из задержанных может быть связан с компаниями, которые предоставляют услуги Госгеокадастру на проведение работ по государственной инвентаризации земель на территориях многих областей Украины в 2020 году.

В НАБУ отметили, что это лицо может повлиять на указанные процессы, поэтому правоохранители будут предпринимать все необходимые действия, чтобы предотвратить такое влияние.

Бюро начало расследование этих фактов в сентябре 2020 года по заявлению председателя Лещенко насчет попытки дачи ему взятки.