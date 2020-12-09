Назначенная в октябре 2020 года Кабмином и.о. директора ГП "Артемсоль" Виктория Луценко, по информации СМИ, умышленно доводит до банкротства стратегическое предприятие, обеспечивающее солью 94% потребности Украины. Луценко является соратницей Януковича и доверенным лицом экс-министра налогов и сборов Александра Клименко, который отдал под контроль Луценко налоговые потоки в Донецкой области.

ГП "Артемсоль", обеспечивающее потребности пищевой, химической, нефтяной, металлургической, энергетической, машиностроительной, фармацевтической отраслей, сельское хозяйство, и другие жизненно важные секторы экономики Украины, вновь попало в орбиту интересов бывших "регионалов" времен Януковича.

На фоне молчания Кабинета министров и Офиса президента, соратница Клименко и бывшая высокопоставленная сотрудница Миндоходов Виктория Луценко, "крышевавшая" по заданию шефа налоговые манипуляции на территории Донецкой области, искусственно доводит до банкротства прибыльное госпредприятие, сообщает Цензор.Нет.

"О беспрецедентной, критической ситуации, противоречащей экономическим интересам предприятия и страны в целом, Кабмину и правоохранительным органам сообщили официальными письмами многолетние проверенные партнеры "Артемсоли". В частности, они проинформировали о прекращении отгрузок продукции всем украинским дилерам и ряду иностранных компаний. Потеря предприятием объемов отгрузок как внутри Украины, так и на экспорт, повлекла снижение прибыли, уменьшение налоговых платежей в бюджет, сокращение объемов добычи соли. По словам, дилеров, за право быть поставщиками продукции "Артемсоли" новый менеджмент предприятия неожиданно начал требовать откаты. Деньги с ошарашенных новыми правилами партнерских взаимоотношений посредников, якобы, собирает некий Родион Мустафаев, представляющийся сотрудником Минэкономики Украины. На самом деле, Мустафаев является штатным представителем компании-дилера ООО "Костанза". Именно эта компания осталась единственной из украинских операторов на рынке поставки соли, которой отгрузка продукции продолжается без всяких дополнительных условий", – пишет издание.

Журналисты полагают, что активы стратегического предприятия, которое вначале марта 2020 года было включено в список "Большой приватизации", а 30 октября, через 2 с лишним недели после назначения временной директрисой Виктории Луценко, вычеркнуто из перечня приватизируемых объектов, умышленно обесцениваются с целью последующей продажи за бесценок.

"Не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы понять выгоды теневой приватизации "Артемсоли" заинтересованными бизнес-структурами. Кто заказчики умышленного предприватизационного банкротства предприятия? На этот вопрос предстоит ответить правоохранительным органам", – отмечает Цензор.

В феврале 2014 года Клименко лично согласовал кандидатуру Луценко на пост начальника Миндоходов в Донецкой области. Такое доверие дорогого стоило, и Луценко отрабатывала его очень усердно. Поговаривают, что в бизнес-среде Донецкого региона ее называли "личным смотрящим Клименко по налогам и обналу".

"На этот раз, судя по творимому на предприятии беспределу, Луценко вновь оказалась востребованной, как специалист по теневой приватизации и банкротству успешной государственной компании… Ответных ходов ни Офис президента, ни Кабмин, ни АМКУ пока не сделали. И если реакции не последует, это будет свидетельствовать о непосредственном участии государственной власти в процессе "дерибана" очередных лакомых промышленных активов", – резюмирует автор на ресурсе.