Польша вводит масочный режим, Словакия усиливает контроль на границе, Россия закрывает все больше школ, а Лукашенко даже начал пугать коронавирусом протестующих в Беларуси. Соседи Украины усиливают контроль за соблюдением карантинных ограничений. Более того-в некоторых государствах опасаются украинцев и вводят для них двухнедельную изоляцию по прибытию.

Польша

В Польше вводят тотальный масочный режим. Вся страна стала сплошной желтой зоной из-за постепенного суточного прироста инфицированных COVID-19. Об этом информирует польский премьер Матеуш Моравецкий, передает wpolityce.pl.

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У нас рекордный рост инфекций. В такой динамике удвоение количества новых заражений будет происходить каждые три дня. Мы хотим, чтобы это число выровнялось,

– подчеркнул он.

Следовательно, Польша хочет применить ту же стратегию борьбы с коронавирусом, что и раньше.

Заметим, что на такой шаг Польша пошла после того, как 8 октября там зафиксировали 4 280 новых случаев коронавірусної инфекции. Это рекордные для страны цифры. К примеру, в конце сентября в государстве фиксировали тысячу или полторы тысячи случаев COVID-19 ежедневно. В начале октября ситуация изменилась в худшую сторону, количество больных начало неуклонно расти.

Несмотря на это, ситуация с инфицированными COVID-19 в Польше лучше, чем в Украине. Там с начала пандемии зафиксировали всего 111 599 случаев недуга, жертв при этом – 2 867, а выздоровевших 76 490.

Словакия

На усиление карантинных мер идет и Словакия. Как заявил словацкий премьер Игорь Матович, те, кто приезжает в страну из Чехии, должны будут предъявить отрицательный тест на COVID-19.

Кроме того, на предыдущей неделе в стране повторно ввели чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса. Продлится он не менее 45 дней.

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На такой беспрецедентный шаг Словакия пошла сразу же после того, как в стране начал расти суточный показатель больных коронавирусом.

8 октября в Словакии впервые с начала пандемии зафиксировали более 1000 новых случаев коронавируса за сутки . Глава правительства считает, что это серьезный момент для Словакии.

Сейчас в стране зафиксировано 15 726 случаев COVID-19, 57 человек умерли от инфекционных осложнений, а 5 353 выздоровели.

Обратите внимание! Площадь Словакии значительно меньше территории Украины, а также в государстве проживает значительно меньше людей. К примеру, в 2006 году население Словакии составляло всего 5,4 миллиона человек.

Румыния

На днях Румыния ввела обязательное требование предоставлять результаты ПЦР-тестов на коронавирус для путешественников, приезжающих из стран с высоким уровнем заражения. Среди них есть и Украина.

Следовательно, путешественники, которые приезжают в Румынию на срок до 3 дней из стран с высоким риском, могут въехать с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не позднее чем за 48 часов до поездки.

Если путешественники въезжают на более длительный срок, они должны пройти 14-дневный карантин независимо от наличия отрицательного теста.

На 8 день карантина можно сделать тест, и если он окажется отрицательным, то карантин завершается досрочно на 10 день.

В Румынии сейчас тоже наблюдается постепенное увеличение количества больных коронавирусом. Так, за предыдущие сутки, 7 октября, там заболело рекордное количество людей-3 130.

Молдавия

Каких-то дополнительных ограничений пока не вводит Молдова. Там суточный прирост является достаточно стабильным. Ежедневно в стране выявляют 800 - 1000 новых больных.

Венгрия

Между тем Венгрия, которая в сентябре на месяц закрыла границы для иностранцев, показывает довольно стабильные показатели с заболеваемостью. Суточный прирост инфицированных в стране балансирует между 800 – 1000 случаев в день.

Всего в стране с начала пандемии обнаружили 34 046 случаев COVID-19, из них летальных – 898, выздоровели 9 187 человек.

Беларусь

Даже Лукашенко заговорил о коронавирусе и вероятном всплеске заболевания на фоне протестов. Вероятно, самопровозглашенный президент Беларуси делает это умышленно, надеясь, что люди отступят от своего.

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Впрочем, на фоне его предыдущих заявлений о том, что инфекцию можно побороть трактором или водкой, это заявление звучит более "трезво".

О дополнительных карантинных мерах речь пока не идет, впрочем за минувшие сутки в Беларуси обнаружили 415 новых больных.

Россия

Россия – единственная украинская соседка, где ситуация с коронавирусом хуже. Впрочем, сейчас там адекватнее относятся к росту больных: отправляют школы и вузы на дистанционное обучение, усиливают контроль за соблюдением карантинных ограничений, в частности, масочным режимом.

В России, если верить официальной статистике, выявили уже 1 253 603 больных COVID-19, 21 939 человек умерли, а выздоровели 998 197 человек.

За минувшие сутки добавились 11 345 новых больных.