Состоится ли обмен пленными к Новому году: Кравчук обнародовал тонкости процесса
Украина уже полностью подготовила документы по обмену нескольких человек. Правда, встречного шага со стороны оккупированных территорий нет. Если же этот обмен удастся воплотить в жизнь, Киев будет добиваться обмена по принципу "всех на всех".
Заявление Кравчука по обмену пленными
Как он отметил, Киев подал документы по обмену 11 человек. Об этом Кравчук рассказал в комментарии "Громадьскому".
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Эти документы уже полностью готовы. Мы ждем ответные представление со стороны оккупированных территорий. Потому что этот обмен – это не просто одностороннее действие. Пока таких встречных шагов мы не видим,
– сказал Кравчук.
По его словам, в то же время Украина ставит вопрос более широко.
"Мы не знаем, сколько людей на тех территориях страдают в различных формах давления. Но мы знаем, что такие люди есть, и хотим, чтобы тема "всех на всех" начала реально воплощаться в жизнь", – подчеркнул он.
Поэтому, продолжает Кравчук, прежде всего следует осуществить обмен тех людей, списки которых подготовлены. А дальше действовать по принципу "всех на всех" и добиваться, чтобы это произошло в ближайшее время.
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Следующий обмен пленными: что известно
- Президент Украины Владимир Зеленский 3 ноября 2020 года попросил президента Красного Креста Петера Маурера помочь обмену пленными по формуле "всех на всех". В частности, помочь согласовать с Россией списки пленных.
- Уже 5 ноября глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заверил, что следующий обмен пленными между Украиной и Россией должен состояться до 15 декабря.
- Последнее заявление об обмене пленными было от представителя украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича. Он сообщил, что обмен может состояться до 24 декабря.
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