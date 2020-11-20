Украина уже полностью подготовила документы по обмену нескольких человек. Правда, встречного шага со стороны оккупированных территорий нет. Если же этот обмен удастся воплотить в жизнь, Киев будет добиваться обмена по принципу "всех на всех".

Заявление Кравчука по обмену пленными

Как он отметил, Киев подал документы по обмену 11 человек. Об этом Кравчук рассказал в комментарии "Громадьскому".

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Эти документы уже полностью готовы. Мы ждем ответные представление со стороны оккупированных территорий. Потому что этот обмен – это не просто одностороннее действие. Пока таких встречных шагов мы не видим,

– сказал Кравчук.

По его словам, в то же время Украина ставит вопрос более широко.

"Мы не знаем, сколько людей на тех территориях страдают в различных формах давления. Но мы знаем, что такие люди есть, и хотим, чтобы тема "всех на всех" начала реально воплощаться в жизнь ", – подчеркнул он.

Поэтому, продолжает Кравчук, прежде всего следует осуществить обмен тех людей, списки которых подготовлены. А дальше действовать по принципу "всех на всех" и добиваться, чтобы это произошло в ближайшее время.

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