На перекрестке Жилянской и Антоновича в Киеве в ночь на 28 октября состоялось одно из самых громких убийств в современной истории Украины. Группа людей, которых называют судьями Конституционного Суда, убила более 5 миллионов электронных деклараций. Председателем этого суда является Александр Тупицкий, которому есть что скрывать.

Вместе с декларациями судьи убили и начатые проверки, открытые уголовные дела по миллионах, элитных квартирах, дорогих автопарках и "золотых" жомових ямах. Подробнее об этом – в расследовании журналистов Bihus.Info.

Интересно Полмиллиона на охрану: кто охраняет Киву, Бужанского и других нардепов

Что известно о главе КСУ Тупицком

Судьей КС Александра Тупицкого назначал еще Виктор Янукович в 2013 году. Возглавил суд он уже при президентстве Зеленского – в сентябре 2019 года.

Тупицкого главой КСУ назначил Зеленский / Фото columnist

Дело о "5 открытках"

Самый известный абсурд Тупицкого – дело о "5 открытках". В 2000-х Тупицкий, тогда еще судья райсуда Донецка, осудил адвоката Сергея Салова к 5 годам тюрьмы за найденные у него фейковые выпуски газеты с сообщением о смерти тогдашнего президента Леонида Кучмы.

Звучит странно и дико, но. Решение Тупицкого, вероятнее всего, принималось под давлением. Потому что на так называемых "пленках Мельниченко" Кучма обещал вырвать Тупицкому матку, а Янукович – подвесить. Независимость судебной ветви, так.

Салия продержали 7 месяцев в СИЗО и выпустили, а дальше – Европейский суд по правам человека приговор Тупицкого отменил. Теперь Тупицкий руководит самым главным судом страны и вместе с коллегами сносит электронное декларирование.

Какое состояние скрывает Тупицкий

Дом в коттеджном городке

Коттеджный городок "конек", заповедный Жуков остров в Киеве. Место красивое и дорогое. В одном из первых домов при въезде, на почти пол тысячи квадратных метров, прописан судья Тупицкий. Так в декларации и сказано – адрес регистрации.

Дом Тупицкого в коттеджном городке "Конек" / Скриншот с видео

Ситуация странная, потому что по реестру недвижимости земля и дом принадлежат Сергею Левченко. Людей с такой фамилией и именем множество, поэтому выяснить, как судье удалось прописать в коттедже, нереально. А вот стоимость домов здесь узнать проще.

За дом, у которого такая же площадь и на том же земельном участке, более того, на этой же улице – просят 1,1 миллион долларов.

К теме Он должен уйти в отставку, – Зеленский о председателе КСУ Тупицком

Госдачи в Конча-Заспе и имение в Крыму

А вот уже госдачи в Конча-Заспе. Та самая закрытая от посторонних охраняемая территория, где недавно поселился президент Зеленский. Глава КС – не рядовой гражданин, поэтому домик в аренду для него здесь нашли.

А еще – имение на 220 квадратов в Кореизе, в оккупированном Крыму. Сколько судейской семье нужно жилья? Судя по всему – не так уж и мало.

Имение Тупицкого в Крыму / Фото "Схемы"

Дом тещи

Летом 2019 года Тупицкий купил землю в Василькове под Киевом. Немного – 7, 5 соток. А вот за год до этого его теща стала владелицей уже аж 4 соседних участков. 2 года – и нарисовали имение.

Однако внимание! На земле судьи Тупицкого только детская площадка. На территории тещи:

бассейн;

дом;

собственное озеро.

Все отгорожено высоким забором.

Зеленым выделена территория Турицкого, белым-тещи / Скриншот с видео

В декларации дома не найти. Даже не потому, что своим решением судьи эти декларации убили, а потому что там его нет. Ведь имение – на теще.

Квартира в Киеве

Есть в декларации Тупицкого еще одна не очень понятная вещь – квартира в Киеве на более 200 квадратных метров. Лишь примечание – "периодическое проживание". Докладываем. Это квартира в "Новопечерских липках" – очень дорогих и очень печерских".

Квартира в "Новопечерских липках" зарегистрирована на маме Тупицкого / Скриншот с видео

Владелицей квартиры, а еще аж 2 паркомест, тут же записано на 80-летнюю Галину Тупицкую. Вероятнее всего, это мать судьи, которая сама зарегистрирована в Черкасской области.

Минимальная цена квадратного метра в этом доме, которую нам удалось найти, 3 тысячи 200 долларов. Эта квартира сейчас может стоить примерно 700 тысяч долларов. Это ориентировочно 20 миллионов гривен. Паркоместа мы уже и не считали, слезы мешали. Мама любит роскошь.

Как произошла отмена е-декларирования

В начале августа 2020 года 47 нардепов пожаловались в Конституционный Суд, что им приходится "декларироваться" и указывать всем свое состояние. Миллионы из ям на Полтавщине, подаренные мамами спорткары, арендованные за копейки пентхаусы в центре – вот все это.

А мониторинг образа жизни, по мнению депутатов, – это вмешательство в личную, еще и почти слежку. Поэтому, если коротко, заявили, что все это надо как-то запретить.

Интересно Все о судьях КСУ: биографии, доходы, скандалы

Кто среди депутатов

Виктор Медведчук;

Сергей Левочкин;

Нестор Шуфрич;

Вадим Рабинович;

Вадим Столар;

Наталья Королевская;

Илья Кива.

Если коротко – ОПЗЖ и коломойское образование "За майбутнє". Именно те люди, которых регулярно ловят на сомнительных схемах, уклонении от декларирования и сокрытии состояния неизвестного происхождения в офшорах.

Обычно процесс рассмотрения в Конституционном суде долгий. Дела могут там лежать годами. Однако не в этом случае, ведь декларирование касается и самих судей. Они также обязаны показывать сколько зарабатывают, на что тратят и так далее. А еще – на судей так же ждали штрафы и посадки за нарушение антикоррупционного закона

И они решили – надо поберечься. Поддержать депутатов. И запретить антикоррупционные процессы. Потому что как-то судьям эта борьба с коррупцией давит.

Конституционный Суд запретил декларирование. Судьи заявили, что из-за того, что судью также могут посадить или оштрафовать за "мутки" с декларациями – рушится независимость судебной системы. Наказания за ложь в декларациях больше нет. Никакого: ни посадки, ни даже штрафа.

КСУ отменил е-декларирование / инфографика 24 канала

НАЗК потеряло почти все свои полномочия. Реестра деклараций больше нет. Открытых детективами НАБУ уголовных производств больше нет. В перспективе – потеря безвиза с ЕС, там уже высказались по этому поводу. Все достижения антикоррупционной реформы полетели в жомовую яму.

На следующий день "разруливать" ситуацию бросился президент. Собрал СНБО, распорядился, чтобы Кабмин снова запустил реестр деклараций и внес в парламент законопроект о прекращении полномочий судей КС.

И все это не очень законно, мы на пороге системного политического кризиса.

Пока Виктор Медведчук с Ильей Кивой "хлебают" на радостях коллекционное шампанское, которое теперь и декларировать не нужно, мы расскажем о судьях. Какие доходы им настолько не хочется показывать, что они без преувеличения рискнули страной?

Мы останавливали декларации 11 судей Конституционного суда. Достаткам, которым легко могло бы позавидовать аналогичное количество друзей легендарного Оушена. Мы собрали несколько самых ярких историй.

О состоянии других судей КСУ – смотрите в полном выпуске "Наши деньги".