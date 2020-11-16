Состояние мэра Николаева Сенкевича ухудшилось: COVID-19 дал осложнения
Мэр Николаева Александр Сенкевич, зараженный коронавирусом, находится в тяжелом состоянии. Политика госпитализировали в местную больницу.
Сейчас Сенкевич находится в отделении интенсивной терапии. Об этом сообщила начальница управления охраны здоровья Николаевского городского совета Ирина Шамрай в эфире Нис-ТВ.
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К сожалению, у него осложнения. Мы надеемся и все делаем, чтобы была положительная динамика. Состояние его тяжелое, но стабильное. С незначительной положительной динамикой,
– отметила Шамрай.
О своем инфицировании COVID-19 Сенкевич сообщил 9 ноября. Кроме того, он рассказал, что медики также обнаружили у него пневмонию. Тогда мэр Николаева заявил, что пойдет на самоизоляцию, однако продолжит дистанционную работу.
"У меня здесь возникла небольшая несвоевременная проблема – у меня обнаружили COVID-19 и небольшую пневмонийку. Вынужден пойти на самоизоляцию", - заявлял Сенкевич.
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