Состояние здоровья украинского активиста из Крыма Олега Приходько, которого незаконно удерживают в российском СИЗО, критически ухудшилось. Людмила Денисова призвала свою российскую коллегу Татьяну Москалькову провести срочный медосмотр политзаключенного.

Что известно о состоянии Приходько

В Приходько есть хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, а также нарушения слуха и зрения. Несмотря на это руководство СИЗО не обеспечивает его право на получение медицинской помощи. Об этом в телеграме написала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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По словам Денисовой, из-за резкого снижения слуха Приходько лишен права на справедливый суд. Его адвокат неоднократно обращался в суд с ходатайством о проведении медицинского обследования и лечения активиста. Однако суд никак не реагировал на обращения юриста.

Крымский активист содержится в плохо освещенной камере, без надлежащей вентиляции, с несоблюдением нормы санитарной площади на одного человека и в полной антисанитарии – есть крысы, тараканы и насекомые,

– рассказала Денисова.

Она добавила, что согласно положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод такие нарушения прав приравниваются к пыткам и бесчеловечному обращению. Они представляют прямую угрозу жизни и здоровью Приходько.

Денисова обратилась к российскому уполномоченному по правам человека

Посадовиця призвала Татьяну Москалькову принять неотложные меры по восстановлению прав Приходько. В частности срочно провести квалифицированный медицинский осмотр и обеспечить надлежащие условия содержания в согласовании правил ООН по обращению с заключенным.

Что известно об Олеге Приходько