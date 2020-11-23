Состояние здоровья политзаключенного Приходько критически ухудшилось, – Денисова
Состояние здоровья украинского активиста из Крыма Олега Приходько, которого незаконно удерживают в российском СИЗО, критически ухудшилось. Людмила Денисова призвала свою российскую коллегу Татьяну Москалькову провести срочный медосмотр политзаключенного.
Что известно о состоянии Приходько
В Приходько есть хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, а также нарушения слуха и зрения. Несмотря на это руководство СИЗО не обеспечивает его право на получение медицинской помощи. Об этом в телеграме написала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
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По словам Денисовой, из-за резкого снижения слуха Приходько лишен права на справедливый суд. Его адвокат неоднократно обращался в суд с ходатайством о проведении медицинского обследования и лечения активиста. Однако суд никак не реагировал на обращения юриста.
Крымский активист содержится в плохо освещенной камере, без надлежащей вентиляции, с несоблюдением нормы санитарной площади на одного человека и в полной антисанитарии – есть крысы, тараканы и насекомые,
– рассказала Денисова.
Она добавила, что согласно положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод такие нарушения прав приравниваются к пыткам и бесчеловечному обращению. Они представляют прямую угрозу жизни и здоровью Приходько.
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Посадовиця призвала Татьяну Москалькову принять неотложные меры по восстановлению прав Приходько. В частности срочно провести квалифицированный медицинский осмотр и обеспечить надлежащие условия содержания в согласовании правил ООН по обращению с заключенным.
Что известно об Олеге Приходько
- В 2016 году российские силовики задержали проукраинского активиста Приходько за украинские номерные знаки на автомобиле.
- В феврале 2019 года боевики провели в его доме обыски. У Приходько забрали украинскую государственную символику, портрет Степана Бандеры и различную технику.
- 9 октября 2019 года активиста задержали по обвинению в якобы подготовке подрыва здания городской администрации Саки в оккупированном Крыму.
- Оккупационный суд отправил Приходько в следственный изолятор на 2 месяца.
- Подконтрольный России Верховный суд Крыма к 10 февраля 2020 года продолжил активисту срок содержания под стражей. Впоследствии срок продолжали еще несколько раз.
- В марте Приходько этапировали в Ростов-на-Дону.
- 7 сентября арест продлили до декабря 2020 года.
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