Когда речь заходит об окружающей среде, большинство украинцев вспоминают, в первую очередь, о загрязненном воздухе и воде, о мусоре... На самом деле эта тема гораздо шире и сложнее.

В Украине природа пребывает в "тени" техногенных проблем, и это критически неправильно. Так как все элементы окружающей среды между собой тесно связаны и влияют друг на друга. Именно поэтому сайт 24 канала решил разобраться, в каком сейчас состоянии находятся основные природные ресурсы страны, каковы главные проблемы в этой сфере. Помогут в этом эксперты Украинской природоохранной группы.

Украинская природоохранная группа (УПГ)

Общественная организация, которая создана в 2018 году, как команда специалистов, которая работает над вопросами практической охраны природы. К работе в УПГ присоединились 6 докторов наук и 25 кандидатов наук.

Видение группы: эффективная охрана природы является приоритетом и незыблемым стандартом в обществе.

Украинцы живут одним днем

Перед тем, как начать разговор о проблемах природных ресурсов в Украине, акцентируем внимание на таком важном моменте – у украинцев очень низкая общая экологическая грамотность. Это подчеркивает и глава Украинской природоохранной группы Алексей Василюк.

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"Украинцы, к сожалению, не знают элементарных вещей, – жалуется природоохранник. – Например, какие последствия могут быть из-за чрезмерного использования природных ресурсов. Люди живут одним днем!

Вот типичные и актуальные примеры. В Карпатах рубят лес и не видят элементарной прямой связи между срубленным лесом в горах и наводнениями, которые потом затапливают деревни.

Или засуха на Полесье в апреле этого года. Это самый влажный месяц – реки и болота должны быть полны воды, земля должна быть влажной... Но на Полесье распахали много территорий, которые были когда-то болотами, а распаханная земля быстро высыхает. К тому же прошлой зимой выпало мало снега, поэтому болота и грунтовые воды не могли восстановить запасы влаги. В результате ветер легко забрал пересохший грунт, вызвав пылевую бурю. А по болотам и лесам распространились пожары, потому что, опять-таки, воды в реках, озерах и болотах, которые ранее мешали распространению огня, очень мало.

Поэтому прошлой весной в Украине сгорело наибольшее количество лесов за всю историю наблюдений. И хорошо, что в мае пошли дожди и остановили распространение пожаров. А что будет в следующем году? Никто не знает. Люди продолжают распахивать землю, осушают болота для добычи торфа… Минприроды даже во время пожаров выдало несколько разрешений на разработку торфяников на Полесье. Торф дает мизерный вклад в экономику страны. Но вред для природы из-за его добычи – колоссальный.

И такой важный момент. Активисты и журналисты могут поднимать проблемы и бить тревогу – скажем, о разорении земель или добыче янтаря и прочем. Но остановить такие негативные процессы может только государство. А оно этого не делает.

Распахивание земли – это разорение Украины

Земельный фонд Украины

По данным Национальной академии аграрных наук, общая площадь земель в Украине составляет 60,4 миллиона гектаров. Из них 70% – 42,4 миллиона – земли сельскохозяйственного назначения, из которых ежегодно обрабатывается более 32 миллионов. Для сравнения, в Польше под сельхозпроизводство задействованы вдвое меньшие площади – 14 миллионов гектаров, в Германии – 12 миллионов, в Румынии – 9 миллионов.

Количество черноземов в Украине является крупнейшим в мире и составляет 28 миллионов гектаров.

Земля – "разменная монета"

"В Украине большие площади заняты плодородными грунтами, и это очень привлекательный факт для традиционного пахотного земледелия. Может поэтому во все периоды нестабильности "разменной монетой" у нас становилась земля, – говорит глава Украинской природоохранной группы Алексей Василюк. – В начале прошлого века революции происходили с лозунгами-обещаниями разделить всю землю поровну между украинцами. В 1990-х и поніне украинцам раздают паи. Сейчас мало что изменилось – опять нагнетается пропаганда вокруг рынка земель... И этим мы разительно отличаемся от цивилизованных стран того же Евросоюза, куда мы настойчиво стремимся.



Бездумная распашка в Украине ведет к катастрофе

Сейчас в Европе решительно реагируют на глобальніе климатические изменения. Так, ЕС принял Стратегию по сохранению биоразнообразия, согласно которой в течение ближайших 10 лет 30% сельхозугодий будут переведены в статус природных территорий и будут охраняться. Представьте – почти треть! Для Украины – это фантастика! Потому что у нас наоборот – последние остатки природы стараются как можно скорее освоить.

Убийственное распахивание

Раньше Украина на половину была занята степными ландшафтами. Особая их ценность – знаменитые черноземы. Эти почвы создаются природной травянистой растительностью: пока она есть – будет и чернозем; исчезает растительность – чернозем разрушается под влиянием дождей и ветра. То есть если обобщить: пока есть степь в Украине – до тех пор будет чернозем. Если степь исчезнет, то потеря чернозема – лишь дело времени. Главная же причина исчезновения степи – распахивание. Но в настоящее время осталось не более трех процентов бывших степей. И с тех почти каждый 5-й квадратный метр был распахан только за последние 5-8 лет.

Распахивание, кстати, очень серьезно влияет на изменение климата. По расчетам ученых, с одно квадратного метра пашни за год "выбрасывается" в атмосферу 3 килограмма углерода. Если этот показатель умножить на распаханные площади на всей планете, то получится колоссальная цифра, считать которую никто и не стремится, потому что обществу невыгодно будет признать, что мы разрушили климат планеты, выращивая пищу и техническое сырье. И количество углерода, оказавшееся в атмосфере в результате распашки, на порядок больше, чем выбросы заводов, электростанций или автомобилей...

Минприроды Украины в Национальном кадастре выбросов конкретно указывает, что в последние годы наибольший прирост выбросов в атмосферу вызывают новые распашки. И это при том, что большинство пригодных территорий в Украине "пошли под плуг" еще во времена СССР. А сейчас уже распахивают то, что нельзя – склоны, берега рек... В этих местах запрещено пахать законодательством, но такие случаи происходят сотнями и все время. Как правило – это банальный самозахват, на который никто не реагирует.

Почему так происходит? Мы думаем, это связано с рынком земли. Хоть продавать ее еще нельзя, но владельцы паев уже готовятся к этому и мошеннически расширяют свои площади, имитируя, что их земли – пашни, а не, например, пастбища. Скажем, будет покупать землю какая-то аграрная корпороция. Она не будет подробно разбираться на месте, где там склоны, где незаконно "допаханная" территория... Посмотрят на карте, сколько квадратных метров земли... Есть 10 тысяч гектаров – покупаем!

Наша группа пытается отслеживать самозахват земель – только в этом году подали больше 200 заявлений в правоохранительные органы. Но мы не можем контролировать все и везде, поэтому беремся за самые вопиющие случаи – например, распашку в заповедниках или заказниках. Также в последнее время местные общины поднимаются и оказывают сопротивление захвату земель. Но нарушений, повторюсь, сотни. Иногда и виновных очень трудно найти. Как вот недавно было на Черниговщине. Фермеры взяли в аренду пастбища – и перепахали. Фермеры те – не местные, их никто не знает. Задержали тракториста – он, конечно, говорит: меня наняли, я только выполнял заказ... ситуация типичная для всей Украины.

Вскоре УПГ обнародует исследования относительно распахивания земель в Николаевской и Херсонской областях. Уже сейчас можно сказать – там будут ужасные данные. Например, есть статистика, что в некоторых районах Николаевщины за последние 8 лет каждый пятый квадратный метр, который оставался от степи, – уже распахали. И произошло это, подчеркиваю, преимущественно за последние два года.

А вот позорный пример с Херсонщины. Там есть известная достопримечательность – Долина курганов. Пока мы работаем над тем, чтобы сделать на ее территории национальный парк (причем, мы – в широком смысле слова, потому что это – Минприроды, Херсонская обладминистрация, наша организация и другие) – местные сельсоветы второпях на аукционах отдают землю под пашню".

Особенности "Красной книги"

"Из-за разорения Земли возникают не только климатические проблемы, – продолжает Алексей Василюк. – В Украине каждый третий вид животных и растений, которые занесены в "Красную книгу", является степным. Потому, исчезнут степи – погибнут и редкие виды. Но даже больше – печальная участь ждет вообще все степные виды флоры и фауны. Потому что им просто не будет где существовать. И если так произойдет, это будет не только наша национальная катастрофа, за нее также мы будем отвечать перед Евросоюзом. Потому что среди европейских стран только Украина имеет степи, и именно Украина ответственна за сохранение степных видов животных и растений. (Россию мы не принимаем во внимание, потому что она, в отличие от нас, не стремится вступить в ЕС.)

"Красная книга Украины"

Официальный государственный документ, который содержит перечень редких, уязвимых и исчезающих видов животного и растительного мира на территории Украины, а также обобщенные сведения о современном состоянии этих видов и меры по их сохранению. Занесенные в книгу виды подлежат охране на всей территории страны. По состоянию на апрель-2019, в "Красную книгу Украины" занесены 1 369 видов (543 животных и 826 растений и грибов).

Вокруг "Красной книги" часто возникает полемика. В первую очередь – из-за того, какие виды животных и растений вносят в нее или изымают. Сразу отмечу: "Красная книга" – не какой-то канонический перечень животных и растений. Каждые десять лет ученые пересматривают, какие изменения надо внести в "красный" список. При Академии наук есть специальная комиссия, в которой по каждому виду есть ответственный ученый – именно они предлагают и обосновывают изменения в "Красную книгу".

Некоторые активисты заявляют, что не стоит ничего изымать из "Красной книги" – пусть те виды будут под охраной, чем больше – тем лучше. Но в целом в Украине – 70 тысяч видов живых организмов. Все требуют внимания, но всех нельзя вписать в "Красную книгу".

Еще один важный момент. Наука постоянно развивается, применяются новые виды исследований. И ученые в последние годы выяснили, что некоторых видов животных или растений просто не существует! Например, в украинскую "Красную книгу" внесена так называемая "гадюка Никольского" – но оказалось что это просто "черная форма", подвид гадюки обыкновенной. Она реже встречается, однако это тот самый вид! Естественно, что "гадюку Никольского" нужно исключить из "Красной книги". Аналогичный случай – с березой черной. После генетических исследований оказалось, что такого отдельного вида не существует – это другой вид, просто в определенных условиях выглядит иначе. Поэтому подчеркиваю еще раз: в "Красной книге" не может быть вид, которого не существует. Поэтому незыблемым список "краснокнижных" видов считать нельзя.

Вообще полемика вокруг "Красной книги" часто надуманна и субъективна. Я уверен, что вопрос включения или исключения какого-то вида из книги должна решать только специальная комиссия, о которой я упоминал. Нельзя обесценивать роль ученых, нельзя давить на них статьями в медиа, митингами и заявлениями, что они делают что-то вредное для природы. Уличные протесты – вообще неприемлемый вариант. Например, сегодня активисты добились того, что лося включили в "Красную книгу". А завтра соберутся сотни охотников, проведут масштабный митинг, на котором потребуют, чтобы лося исключили из охранных видов и снова считали охотничьим. Так что – нужно выполнять их требования?! Нет! Так же, как и требования улицы о включении каких-то видов в "Красную книгу". Повторюсь: все должна решать только Комиссия по ведению "Красной книги"!



Лось – могучий зверь, но и он нуждается в охране

Украинскому обществу нельзя доверять сохранение природы

Природно-заповедный фонд Украины

Участки суши и водного пространства, природные комплексы и объекты, которые имеют особую природоохранную, научную, рекреационную и другую ценность и выделены с целью сохранения природного разнообразия ландшафтов, генофонда животного и растительного мира.



По состоянию на 1 января 2020 года, природно-заповедный фонд имеет в своем составе 8 512 территорий и объектов общей площадью 4,418 миллиона гектаров в пределах Украины и 402 500 гектаров в пределах акватории Черного моря. Это составляет 6,77% площади государства. Для сравнения – в большинстве стран Европы средний процент составляет 18%.

"Природоохранные объекты – очень важный инструмент сохранения и защиты биоразнообразия, – говорит Алексей Василюк. – Но если в Украине они занимают 6,77% территории страны, то в Европе – где-то 18%! То есть почти втрое больше! К тому же, кроме национальных объектов, там есть общеевропейская сеть "Натура 2000". Она создана для совместных действий по единому подходу на важных природоохранных территориях.

В Украине тоже создается такая сеть – до вступления страны ЕС она называется "Изумрудная сеть". Ее охват почти – 12 миллионов гектаров! Законпроект о сети дорабатывается уже три года, но пока не проголосован. Постоянно менялись составы рабочих групп – то из-за переформатирования Минприроды, то из-за парламентских выборов... Но есть надежда, что депутаты проголосуют за закон "О территориях "Изумрудной сети" еще в этом году.

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Кстати, иногда приходится слышать такие аргументы: какой смысл от природоохранных объектов, если регулярно появляются новости – там вырубили лес в заповеднике, а там охотились в заказнике... Якобы – статус не спасает. На самом деле – хоть на все сто он не спасает, но очень помогает. Потому что случаев серьезных нарушений на объектах под охраной все же гораздо меньше, чем на других территориях, где такое случается постоянно. Поэтому и слышим о таких случаях, что они касаются заповедных территорий.

Современному украинскому обществу, к сожалению, нельзя доверять сохранение природы. Поэтому природоохранный статус – это очень и очень важно! А в случае с "Изумрудной сетью" есть еще один плюс. Ее будет контролировать Евросоюз, а это серьезный стимул для Украины придерживаться цивилизованных правил. Иначе нас в ЕС не примут…"

Продолжение следует