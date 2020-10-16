В последние дни Киев регулярно занимает верхние строчки рейтинга городов мира с самым грязным воздухом. Хуже разве что в пакистанском Карачи или индийском Мумбаи. Виновато в этом глобальное потепление, изменение климата да и сами киевляне. За последние годы количество автомобилей в столице увеличилось до 1 миллиона штук.

Сегодня есть множество сервисов, которые позволяют проверить состояние воздуха в местности, где вы находитесь. Экологи сообщили, что в Украине, в частности в Киеве, состояние воздуха с каждым годом ухудшается. Журналисты 24 канала рассказали в сюжете, какие причины загрязнения и какие последствия будет иметь такая ситуация.

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Станции для измерения качества воздуха

Анна Денисенко – координатор городских исследований качества воздуха. Она начала разрабатывать проект 1,5 года назад с командой факультета радиофизики и компьютерных систем университета Шевченко.



Интерактивная карта загрязнения воздуха / Скриншот с видео

Вместе они создали компактные станции, которые измеряют состояние воздуха в реальном времени и передают данные на интерактивную карту. Сейчас таких станций уже 55. Они расположены в Киеве и в пригороде. Информация с этих станций позволяет взглянуть шире на ситуацию с загрязненным воздухом и сравнить показатели за разный период времени.

В начале этой недели действительно качество воздуха было отрицательное. Показатели были в оранжевой или красной зонах. То есть качество воздуха было неудовлетворительным. Но если сравнивать с ситуацией, которую мы имели тогда, когда горели леса Чернобыля, то тогда все было гораздо хуже,

– сообщила координатор городских исследований ЛУН "Город" Анна Денисенко.

Киев – самый загрязненный город

Несмотря на то, что качество воздуха может измениться за сутки: от резко негативной к нормальной, экологи отметили, что, в общем, состояние воздуха и в Киеве, и в Украине ухудшается уже не первый год.

Киев занял второе место в начале этой недели среди городов во всем мире с самым высоким уровнем загрязнения воздуха. И хотя сейчас украинская столица оставила лидерские позиции в этом рейтинге, радоваться рано.



Киев – самый загрязненный город / Скриншот с видео

Эколог Александр Соколенко отметил: "В Киеве состояние воздуха ухудшается. Это из-за того, что в столице ежегодно растет количество автомобилей. То есть автомобильный транспорт на сегодня является основным главным фактором, который приводит к ухудшению состояния воздуха в городе".

Ежегодно температура воздуха растет

Также эксперт добавил, что низкое качество воздуха – это лишь верхушка айсберга. По его словам, Украина является одним из лидеров по климатическим изменениям и их последствиям. Это означает, например, что в Украине ежегодно уменьшается количество осадков. Из-за этого увеличивается число пожаров, особенно весной. Вследствие этого выгорают целые лесные массивы.

"Мы видим это по температурным показателям. Если сравнить статистику последних десяти лет Украины в целом и в частности Киева, то можно увидеть, что на сегодня среднегодовые температуры выросли практически на 3 градуса. Это – очень большой показатель. Он показывает, что ситуация по росту температуры меняется", – сказал эколог.

Автомобили вызывают 80% загрязнений

Экологи предупреждают:

за 80 % всех загрязнений в крупных городах отвечают автомобили ;

; второе место занимают промышленные предприятия ;

; третье – это сезонные явления, когда владельцы частных участков сжигают на своих территориях всякий хлам.

Если власть сможет решить вопрос с этими ключевыми проблемами, воздух в городе может стать значительно чище.

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