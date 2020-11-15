Зажиточное население США массово интересуется приобретением бункеров. Кроме того, люди ищут врачей, диетологов и психиатров, чтобы пережить дальнейшие катаклизмы.

Калифорнийская компания Vivos Group предлагает людям арендовать 600 военных бункеров в Южной Дакоте. Помещение оснастили воздушными фильтрами, которые должны защищать жителей от пожаров и задымленного воздуха. Об этом сообщает Financial Times.

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Дэн Ричардс – лидер компании Global Rescue – рассказал, что за последние полгода спрос людей на "спасательные" услуги побил рекорды последних 16 лет. Американцы обращаются к Global Rescue, чтобы получить медицинские услуги, услуги службы безопасности, разведки и реагирования на кризисы.

По словам Ричардса, 2020 заставил людей осознать реальность опасностей, о которых еще несколько десятков лет назад никто и подумать не мог. Земляне напуганы, поэтому и растет спрос на услуги специализированных агентов по недвижимости и консультантов по стихийным бедствиям.

Что говорят в ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что на протяжении 2030 – 2050 лет от климатических изменений ежегодно будут умирать 250 тысяч человек. Кроме того, смертность существенно возрастет из-за инфекционных болезней и теплового стресса.