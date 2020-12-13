Польские фермеры вышли на акцию протеста в ночь с 12 на 13 декабря. Устроили забастовку прямо перед домом вице-премьера и лидера правящей партии "Право и справедливость" Ярослава Качинского.

Во время акции на улицу выбросили овощи, яйца, мясо и тушу свиньи. Об этом говорится на странице общественной организации Agrounia в фейсбуке.

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Причина протеста

Фермеры недовольны политикой властей во время борьбы с пандемией коронавируса.

Это наша "благодарность" Качинскому за то, что он не заботился о польских фермерах,

– заявил организатор акции протеста Михал Колодзейчак.

По их мнению, политика правительства вынуждает фермеров продавать свою продукции по заниженным ценам. Например, они продают яйца за 15 грошей, тогда как в магазинах они могут стоить более 1 злотого.

Всего на протест приехало примерно 60 машин с продуктами. У большинства из них были польские флаги.



Протестующие принесли тушу свиньи / Фото Agrounia​



В Польше аграрии недовольны политикой властей / Фото Agrounia



Протест фермеров / Фото Agrounia

К слову. Это уже не первый протест фермеров в Варшаве. В последний раз они заблокировали перекресток нескольких улиц в центре столицы.