Выборы в Кривом Роге можно считать одними из самых грязных в Украине, убежден политолог Владимир Фесенко.

По его словам, во время кампании было зафиксировано более 400 нарушений. Оппонентам действующего городского главы постоянно угрожали. Не исключает политолог и попыток фальсификаций во время подсчета голосов. О чем свидетельствуют поврежденные пакеты с бюллетенями и протоколами, что было обнаружено при передаче их в теризбирком.

Более 400 нарушений в одном городе – это печальный показатель Кривого Рога среди лидеров по всей стране. Большая разница между результатами экзитполов и между результатами подсчетов. Она создает подозрения, что есть манипуляция с подсчетом голосов,

– утверждает Владимир Фесенко.

О многочисленных нарушениях и махинациях на участках заявили также в штабе "Слуги народа". По мнению Евгения Ковалева, доверенного лица кандидата на должность городского главы Дмитрия Шевчика, во время выборов было зафиксировано немало случаев голосования без установления личности избирателя, а не менее 9 участков передали поврежденные документы. По его мнению, оппоненты, вероятно, пытаются не допустить проведения второго тура и установления реальных результатов выборов жителей Кривого Рога.