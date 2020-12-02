Сотни тысяч моряков застряли на судах из-за COVID-19, – ООН
Около 400 тысяч моряков застряли в море на собственных судах, потому что не могут вернуться домой из-за карантинных ограничений. В ООН призывают страны оказать помощь членам экипажей.
ООН просит обеспечить смену экипажей
В ООН призывают правительства стран обеспечить смену экипажей, а также организовать поездки и репатриацию. Об этом говорится в резолюции организации, которую приняли 1 декабря, информирует "Радио Свобода".
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Из-за ограничений на передвижение и закрытие границ моряки не могут покинуть свои корабли и вернуться домой после долгих месяцев непрерывной работы. Они физически и морально истощены,
– заявила на Генассамблее дипломат ЕС Пегги Виссерс.
В резолюции рекомендовали определять морской персонал как ключевых работников. Это позволит в будущем морякам одними из первых получить доступ к вакцинам против коронавируса.
Какова ситуация с экипажами судов во время пандемии?Сейчас около 400 тысяч из 2 миллионов моряков вынуждены находиться на своих судах. Причина – карантинные ограничения на передвижение.
Украина входит в первые 5 стран мира, которые предоставляют свои экипажи для коммерческих судов.
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