Водители грузовиков не хотят проходить взвешивание на въезде в Николаев – там отремонтировали часть дороги, а Укртрансбезопасность установила дополнительный пункт ГВК (габаритно-весового контроля).

Следствием этого стало то, что перевозчики саботировали взвешивания и создали искусственный затор из более сотни грузовиков. Об этом пишет Укртрансбезопасность на своей странице в фейсбуке.

Напомним В августе Зеленский заявил, что контролем за весом грузовиков в Украине займется СБУ и Нацполиция

Почему под Николаевом возник затор из сотни фур

Укртрансбезопасность сообщила, что 17 октября решила развернуть дополнительный круглосуточный ГВК (пункт габаритно-весового контроля) на участке а/д Н-11 в городе Новый Буг Николаевской области.

Дело в том, что кусок дороги здесь недавно отремонтировали . И теперь решили о ней позаботиться, не допустив грузовиков с превышением нормы веса.

Водители же грузовых автомобилей отказались ехать через этот ГВК, и таким образом создали искусственную пробку из более чем 100 фур. На месте дежурит полиция, но как ситуацию будут решать – пока неизвестно.



Фуры заблокировали один из въездов в Николаев / Фото Укртрансбезопасности