Должностному лицу ФСБ России объявили о подозрении: подстрекал украинских военных к госизмене
В Главном следственном управлении СБУ сообщили о подозрении чиновнику ФСБ России. Причиной стали его действия, нарушавшие суверенитет Украины.
В феврале – марте 2014 года российский чиновник, действуя в сговоре с другими работниками ФСБ, нарушал территориальную целостность Украины. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
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По данным следователей, из-за этого смогли реализовать заранее разработанный преступный план оккупации и аннексии Крыма.
В чем обвиняют сотрудника ФСБ
Благодаря подкупам и угрозам он призвал военнослужащих Азово-Черноморского регионального управления ГПСУ, Симферопольского пограничного отряда вредить суверенитету и обороноспособности Украины. Также он требовал, чтобы украинские военные не препятствовали боевикам России и перешли на сторону ее пограничной службы. В частности, сотруднику ФСБ инкриминируют:
- посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
- умышленные действия для изменения территории и государственной границы Украины;
- подстрекательство к государственной измене;
- ведение агрессивной войны против Украины.
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