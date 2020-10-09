Исполняющий обязанности секретаря Совета Безопасности Кыргызстана Омурбек Суваналиев заявил о попытках обострить ситуацию в стране. Он пригрозил тем, кто пытается захватить государственные здания, жесткими мерами.

Суваналиев отметил, что нужно усилить работу по стабилизации общественно-политической ситуации в стране. Позицию исполняющего обязанности секретаря Совета безопасности сообщают в прессслужбе МВД Кыргызстана, пишет 24 канал.

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Со стороны провокационных деструктивных элементов есть попытки обострения ситуации. Сил и средств силовых структур достаточно для контроля над ситуацией и борьбы с организованной преступностью,

– заявил Суваналиев.

По его словам, в отношении тех, кто пытается захватить здания государственных организаций и силовых структур, будут применять жесткие меры в соответствии с законодательством Кыргызстана.