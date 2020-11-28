В Верховной Раде 28 ноября состоялось совещание лидеров фракций с премьер-министром и главой Офиса президента. На ней политики обсудили ряд законопроектов, связанных с КСУ, а также Госбюджет-2021 и карантин в Украине.

О чем говорили на совещании

Чиновники согласовали законопроект о назначении главы Национального антикоррупционного бюро Украины. Об этом рассказал лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает "РБК-Украина".

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Законопроекты по КСУ

По урегулированию конституционного кризиса в Украине сейчас продолжаются консультации.

До понедельника определимся с е-декларированием. А по самому КСУ сейчас выглядит наиболее компромиссным законопроект о том, что решения КСУ должны приниматься двумя третями состава,

- сказал Арахамия.

В то же время дату голосования нардепов за возобновление электронного декларирования чиновников определят после того, как законопроект согласует комитет.

Арахамия подтвердил планы Верховной Рады принять Госбюджет-2021 в конце следующей недели – 4 декабря или после 7 декабря. По его словам, для этого народные избранники могут собраться на внеочередное заседание.

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Поддержка бизнеса во время карантина

Арахамия заверил, что законопроект о поддержке малого и среднего бизнеса должен вступить в действие до 9 декабря. Согласно ему, ФЛП, которые потеряли доход из-за карантина смогут получить единовременную материальную помощь – 8 тысяч гривен.

Обсуждения локдауна

Лидер "Слуги народа" заявил, что во время совещания вопрос локдауна не обсуждали вовсе. В то же время нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что на совещании даже показывали тематические графики о необходимости введения локдауна.

По словам Железняка, политики договорились, что введение жесткого локдауна будет зависеть от количества больных.

При этом Арахамия сказал, что Рада может скорректировать ограничение карантина выходного дня.