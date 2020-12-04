Верховная Рада 4 декабря поддержала законопроект о социальной поддержке налогоплательщиков на период карантина. В частности, долги предпринимателей в размере до 3060 гривен аннулировали.

Детали голосования за документ Законопроект №4430 поддержали 302 народных депутата. Соответствующее решение было принято на заседании парламента 4 декабря, сообщает 24 канал. Важно Кабмин возобновил выплаты на детей ФЛП Вместе с тем не голосовали 33 парламентария. Таких, кто выступил против или воздержавшихся не было. Всего участие в голосовании приняли 335 нардепов. Заметим, соответствующий законопроект в Верховную Раду подал президент Владимир Зеленский. Что предусматривает законопроект: До 29 декабря 2021 года отсрочить налоговый долг предпринимателей, который не превышает 6 800 гривен.

Списать пеню и штрафные санкции в случае самостоятельной уплаты предпринимателями налогового долга по основному платежу в течение 6 месяцев со дня вступления в силу закона.

Аннулировать налоговый долг, который составляет до 3060 гривен.

Не облагать налогом на доходы физических лиц и налогом на прибыль предприятий компенсацию полученную согласно закону о поддержке предпринимателей во время карантина.

Освободить плательщиков единого налога первой группы от уплаты этого налога за декабрь 2020 года и январь – май 2021 года.

Освободить от уплаты единого взноса плательщиков налога первой группы в части сумм, подлежащих уплате за периоды с 1 по 31 декабря 2020 года, с 1 по 31 января, с 1 по 28 февраля, с 1 по 31 марта, с 1 по 30 апреля и с 1 по 31 мая 2021 года.