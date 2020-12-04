Европейский Союз и Украина проведут заседание Совета ассоциации Украина – ЕС с физическим участием делегаций. Оно состоится в феврале 2021 года.

Из-за жестких карантинных ограничений в Брюсселе, которые не позволяют проводить заседания офлайн, его перенесут на 2021 год. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

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По ее словам, Евросоюз и Украина договорились сохранять диалог "на высоком политическом уровне". Это будет происходить до тех пор, пока у украинской стороны не появится возможность наведаться в Брюссель.

Справка. Заседание Совета ассоциации Украина – ЕС проходит ежегодно, а в 2020 его планировали провести 8 декабря в формате видеоконференции. Там на высшем политическом уровне оценивают выполнение Соглашения об ассоциации и обсуждают планы на будущее.

О чем будут говорить на заседании

На заседании Совета ассоциации Украина-ЕС должны рассмотреть ряд вопросов. В частности, говорится о:

продолжение работы на основе совместного заявления 22 саммита Украина-ЕС;

начало процесса обновления соглашения об ассоциации;

обсуждение "промышленного безвиза";

заключение соглашения о совместном авиапространстве;

укрепление экономической интеграции;

решение конституционного кризиса в Украине;

реализация возможностей Украины относительно европейского зеленого курса.

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Стефанишина заявила, что уже в ближайшее время украинская сторона будет иметь разговор с представителями ЕС Жозепом Боррелем и Оливером Варгеи.

Она добавила, что уже после этого можно будет говорить о конкретной дате заседания Совета ассоциации.

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