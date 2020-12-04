Совет ассоциации Украина-ЕС: Стефанишина сообщила, когда состоится заседание
Европейский Союз и Украина проведут заседание Совета ассоциации Украина – ЕС с физическим участием делегаций. Оно состоится в феврале 2021 года.
Из-за жестких карантинных ограничений в Брюсселе, которые не позволяют проводить заседания офлайн, его перенесут на 2021 год. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
Читайте также Как в ЕС и офисе Президента отреагировали на новый закон о водном транспорте
По ее словам, Евросоюз и Украина договорились сохранять диалог "на высоком политическом уровне". Это будет происходить до тех пор, пока у украинской стороны не появится возможность наведаться в Брюссель.
О чем будут говорить на заседании
На заседании Совета ассоциации Украина-ЕС должны рассмотреть ряд вопросов. В частности, говорится о:
- продолжение работы на основе совместного заявления 22 саммита Украина-ЕС;
- начало процесса обновления соглашения об ассоциации;
- обсуждение "промышленного безвиза";
- заключение соглашения о совместном авиапространстве;
- укрепление экономической интеграции;
- решение конституционного кризиса в Украине;
- реализация возможностей Украины относительно европейского зеленого курса.
К теме Евросоюз может узаконить право работников не отвечать на звонки после работы
Стефанишина заявила, что уже в ближайшее время украинская сторона будет иметь разговор с представителями ЕС Жозепом Боррелем и Оливером Варгеи.
Она добавила, что уже после этого можно будет говорить о конкретной дате заседания Совета ассоциации.
Поделиться новостью