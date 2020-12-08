Совет ассоциации Украина – ЕС состоится 11 февраля 2021 года
Очередное заседание Совета ассоциации Украина – ЕС состоится в Брюсселе 11 февраля 2021 года. Как заявил премьер Денис Шмыгаль, украинская сторона ожидает от заседания Совета ассоциации согласования совместных шагов, которые направлены на реализацию договоренностей саммита Украина – ЕС.
Некоторые из этих договоренностей являются достаточно амбициозными и комплексными. Об этом премьер Денис Шмыгаль сообщил в фейсбуке.
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Также Шмыгаль 8 декабря посетил онлайн-встречу с вице-президентом Европейской комиссии Жозепом Боррелем и комиссаром Европейского Союза по вопросам соседства Оливером Варгом. Во время встречи премьер предложил рассмотреть возможность налаживания диалога между украинскими и европейскими компаниями и ассоциациями с целью ускорения взаимной интеграции в цепочки производства и поставки продукции.
Мы продолжаем проводить системные реформы и глубокие преобразования. Европейская интеграция является основой программы действий правительства, а выполнение Соглашения об ассоциации – является нашей Дорожной картой реформ,
– отметил Шмыгаль.
Премьер выразил надежду, что во время седьмого заседания Совета ассоциации обсудят приоритетные направления взаимодействия и сферы общего интереса для выполнения Соглашения об ассоциации и достижения его целей.
О чем еще говорили на заседании:
- продолжение работы на основе совместного заявления саммита Украина – ЕС;
- начало процесса обновления соглашения об ассоциации;
- обсуждение "промышленного безвиза";
- заключение соглашения о совместном авиапространстве;
- укрепление экономической интеграции;
- решение конституционного кризиса в Украине;
- реализация возможностей Украины относительно европейского зеленого курса.
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