Совет церквей просит правительство пересмотреть карантинные ограничения по богослужениям
Совет церквей просит правительство пересмотреть карантинные ограничения по богослужениям
Храмы в Украине могут одновременно поместить тысячи людей. Однако из-за ограничений верующие не смогут реализовать свое конституционное право на свободу вероисповедания. Об этом сообщили в Институте религиозной свободы.
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Большие храмы и молитвенные дома будут почти пустыми в то время, когда правительство разрешило функционировать кинотеатрам и театрам при условии наполнения не более 50 % мест в каждом зале,
– отметили во Всеукраинском совете церквей.
Новые карантинные ограничения также усложнят способность религиозных общин выполнять общественно важное служение. Речь идет о сборе благотворительных средств, одежды и продуктов для нуждающихся.
Что предлагает Всеукраинский совет церквей
Для исправления дисбаланса духовенство предлагает правительству собственное видение карантинных ограничений:
- В будни храмы могут быть открытыми, при условии наполненности не более чем 50% предусмотренных мест для сидения.
- Религиозные мероприятия в помещениях без сидений и на открытом воздухе стоит ограничивать не по количеству человек, а по возможности соблюдения безопасной дистанции между присутствующими минимум в 1,5 метра.
В организации также добавили, что именно такие ограничения деятельности храмов Государственная служба по этнополитике и свободе совести передала на рассмотрение правительства 10 ноября.
Что предусматривает карантин в Украине / инфографика 24 канала
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