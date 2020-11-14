Совет церквей просит правительство пересмотреть карантинные ограничения по богослужениям

Храмы в Украине могут одновременно поместить тысячи людей. Однако из-за ограничений верующие не смогут реализовать свое конституционное право на свободу вероисповедания. Об этом сообщили в Институте религиозной свободы.

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Большие храмы и молитвенные дома будут почти пустыми в то время, когда правительство разрешило функционировать кинотеатрам и театрам при условии наполнения не более 50 % мест в каждом зале,

– отметили во Всеукраинском совете церквей.

Новые карантинные ограничения также усложнят способность религиозных общин выполнять общественно важное служение. Речь идет о сборе благотворительных средств, одежды и продуктов для нуждающихся.

Что предлагает Всеукраинский совет церквей

Для исправления дисбаланса духовенство предлагает правительству собственное видение карантинных ограничений:

В будни храмы могут быть открытыми, при условии наполненности не более чем 50% предусмотренных мест для сидения.

Религиозные мероприятия в помещениях без сидений и на открытом воздухе стоит ограничивать не по количеству человек, а по возможности соблюдения безопасной дистанции между присутствующими минимум в 1,5 метра.

В организации также добавили, что именно такие ограничения деятельности храмов Государственная служба по этнополитике и свободе совести передала на рассмотрение правительства 10 ноября.

Обратите внимание! 11 ноября Кабинет Министров ввел в Украине общегосударственный карантин. Теперь по всей стране действуют ограничения оранжевой зоны. Подробнее о карантине – читайте здесь.



Что предусматривает карантин в Украине / инфографика 24 канала