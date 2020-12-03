Комитет министров Совета Европы рассмотрел выполнения украинской властью решения Европейского суда по правам человека по делу "Гонгадзе против Украины". Он выразил обеспокоенность по поводу незавершенного расследования через 20 лет после убийства журналиста.

Производство по делу еще не завершено. Об этом сообщили на заседании КМСЕ.

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Прогресса не было

Также в комитете отметили, что ощутимого прогресса не достигли:

ни в завершении кассационного производства по делу Пукача, одного из виновных в убийстве;

ни в уголовном расследовании по факту подстрекательства и организации убийства.

К чему призывал комитет

Комитет призвал украинскую власть как можно быстрее:

► предоставить информацию о результатах кассационного производства в отношении приговора, вынесенного Пукачу. Члены органа выразили надежду, что дело завершат быстро, поскольку оно уже 3 года ждет рассмотрения в Верховном суде;

► завершить расследование по факту подстрекательства и организации убийства в соответствии со стандартами Конвенции по правам человека.

Также украинская власть должна предоставить подробную информацию о состоянии и ожидаемых сроках расследования, в частности передачу дела Государственному бюро расследований.

Напомним! На рассмотрении этого дела в ноябре 2019 Комитет министров СЕ выразил разочарование, что после 18 лет расследования обстоятельств гибели журналиста Георгия Гонгадзе организаторов и заказчиков убийства до сих пор не обнаружили.

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