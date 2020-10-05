Леонид Кравчук анонсировал создание совета выходцев из Донбасса, который будет нарабатывать предложения для ТКГ. Однако, по словам представителя Донецкой области в ТКГ Дениса Казанского, создавать такой совет не имеет смысла, потому что он никак не повлияет на позицию РФ.

Он отметил, что проблема российской оккупации очевидна – РФ удерживает часть территории Украины и не собирается ее отдавать. После создания такого совета и обсуждения соответствующих вопросов, Россия вряд ли уйдет с украинской территории. Об этом Денис Казанский сказал в эфире 24 каналу.

Читайте также Кравчук предложил создать совет людей из Донбасса: чем он будет заниматься

Представитель Донецкой области в ТКГ подчеркнул, что прежде всего проблему надо решать на дипломатическом уровне – это должна делать украинская власть.

Только тогда, когда она (РФ – 24 канал) уйдет – будет возможность реальной реинтеграции, и можно будет решать конкретные проблемы. Сейчас обсуждения будут бесполезной потерей времени,

– отметил Денис Казанский.

Что происходит в ТКГ

Согласно его информации, сейчас в идеях представителей Украины в Трехсторонний контактной группе нет разногласий. Однако внутри группы есть единственная проблема – Россия заблокировала переговоры, она постоянно выдвигает ультиматумы и пытается шантажировать украинскую сторону, отметил Казанский.

От представителей ТКГ требуют того, чтобы Верховная Рада принимала или отменяла нужные ей (России – 24 канал) законы, хоть это и не компетенция ТКГ. Мы не имеем никакого влияния на Раду и много раз в этом акцентировали внимание,

– отметил Денис Казанский.

Также представитель Донецкой области в ТКГ подчеркнул, что РФ постоянно предпринимает соответствующие шаги для блокирования переговоров.

Чем занимается Трехсторонняя контактная группа