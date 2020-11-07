Советник главы Офиса Президента Андрей Ермака, Михаил Подоляк, беспощадно раскритиковал деятельность судей Конституционного Суда. Он, в частности, вспомнил о затянувшемся кризисе, который из-за них возник. Кроме того, Подоляк назвал судей КСУ "уродами в мантиях". На такие высказывания уже отреагировали в суде.

Заявление Подоляка относительно судей КСУ

По его словам, Президент Украины Владимир Зеленский не воюет за конкретные фамилии или полномочия в Конституционном Суде. То есть, не узурпирует ничего и не собирается назначать "своих". Об этом Подоляк написал в фейсбуке.

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Все это сплошь традиционные в таких случаях "Сказки Венского леса", которые с кошачьими жалобными глазами рассказывают нам вечные сказочники. Президент говорит о ценностях. О договоренностях. Об обязательных правилах. О том, что нельзя так нагло врать о европейском выборе и втихаря откатывать назад, в сладкие жирные времена махровых воров,

– заметил он.

Советник руководителя ОПУ добавляет, что прекрасно знает, что для украинских опытных "политических циников" слово "ценности" является исключительно ругательным.

"Но так или иначе, в случае с затянувшимся кризисом в Конституционном Суде речь идет исключительно о "людях и уродах". Вот прямо так, конкретно и по фамилиям. Яркая красная линия достаточно четко отделила одних от других", – подчеркнул Подоляк.

По его убеждению, люди пытаются доказать, что время изменилось и что договоренности надо соблюдать. Между тем уроды хотят восстановления всех своих вчерашних "плюшек" в полном объеме.

И плевать они одновременно хотели на интересы общества, наши отношения с внешними партнерами, взятые на себя обязательства, возможные повторные революции, которые точно добьют государство. Главное – вкусно и сытно пожрать. И при этом обвинить в своей жратве кого-то другого,

– говорит он.

В то же время Подоляк подчеркнул, что "в нынешнем ценностном кризисе" есть все:

большие деньги,

политические целесообразности (когда судья КСУ Сас выкладывает в публичный доступ проект решения относительно земли до слушаний),

классические заговоры,

личные прихоти,

посредники восточных "друзей",

обязательное лицемерие вчерашних отставников, которые в свое время понапринимали уродливые законы – "с дырками, лазейками, закладками для себя любимых".

"А когда система все-таки начала шатко крутить жерновами и пытаться задать им соответствующие вопросы, они воспользовались всеми этими закладками, чтобы отыграть", – констатировал советник Ермака.

Решение Зеленского относительно КСУ: ключевые моменты по мнению Подоляка

Подоляк объяснил, что президент своей жесткой реакцией на действия Конституционного Суда публично определяет всего три ключевых пункта.

Во-первых , нельзя откатывать назад то, что уже оплачено обществом, то, что является следствием нового общественного договора. Именно поэтому он предлагает политико-правовое решение – обнулить тех, кто нагло обнулил общественный консенсус.



, нельзя откатывать назад то, что уже оплачено обществом, то, что является следствием нового общественного договора. Именно поэтому он предлагает политико-правовое решение – обнулить тех, кто нагло обнулил общественный консенсус. Во-вторых, "уроды – это уроды, независимо от цвета мантии и формального статуса". Все эти персонажи, которых назначили судьями вчерашний и позавчерашний экс-президенты, – вовсе не мораль и не совесть нации. Наоборот, это концентрированное зло, вобравшее в себя все классические пороки коррупционно-кумовской системы.



"уроды – это уроды, независимо от цвета мантии и формального статуса". Все эти персонажи, которых назначили судьями вчерашний и позавчерашний экс-президенты, – вовсе не мораль и не совесть нации. Наоборот, это концентрированное зло, вобравшее в себя все классические пороки коррупционно-кумовской системы. В-третьих, нельзя делать вид, что решения КСУ, которые бьют по фундаментальным ценностям, это что-то незначительное, что-то, что можно традиционно расторговать между своими в кулуарах.

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Как на такое заявление Подоляка отреагировали в КСУ

В Конституционном Суде акцентировали на словах Подоляка "об уродах и людях" и на оскорблениях непосредственно судей.

"По Конституции человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность являются в Украине высшей социальной ценностью. Права и свободы человека и их гарантии определяют содержание и направленность деятельности государства. Государство отвечает перед человеком за свою деятельность. Утверждение и обеспечение прав и свобод человека является главной обязанностью государства", – отметили в КСУ.

Поэтому здесь делают вывод, что подобные высказывания Михаила Подоляка подрывают авторитет государства, нарушают этические нормы общения между людьми и свидетельствуют о низком уровне нравственной культуры этого лица.

"Уважаемые государственные деятели, чиновники и их советники, просим вас не впадать в панику и агонию. Решение всех проблем, в частности политических, следует осуществлять исключительно конституционным способом. Это обеспечит деятельность государства в правовом поле, за что вы несете персональную ответственность", – подытожили в Конституционном Суде.

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Что этому предшествовало

27 октября 2020 года КСУ отменил антикоррупционную реформу. В частности, положения об уголовной ответственности за недостоверное декларирование, незаконное обогащение, электронное декларирование и полномочия НАПК. Из-за этого последние заблокировали доступ к электронному реестру.

Впоследствии Владимир Зеленский созвал СНБО и заседание правительства, на котором распорядились восстановить свободный доступ к е-декларациям. После чего реестр открыли.

Кроме того, президент подал в Раду законопроект "О восстановлении доверия к конституционному судопроизводству". Он предлагает признать решение суда за 27 октября "ничтожным" и лишить его правовых последствий. В то же время в документе предусмотрено увольнение судей КСУ.

Уже известно, что решение КСУ будет иметь очень негативные последствия для Украины. В частности, это может привести к потере безвиза и остановить получение очередного транша от МВФ. В ЕС уже заявили, оно противоречит всем европейским ценностям.

Подробнее о скандале вокруг решения Конституционного Суда относительно декларирования – читайте в материалах 24 канала.



КСУ отменил е-декларирование / Инфографика 24 канала