Советник Андрея Ермака Игорь Уманский подал в отставку, но не назвал причины такого шага. В Офисе Президента сообщили, как будут реагировать на это заявление.

Ермак не примет отставку Уманского до личной с ним встречи

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сначала встретится лично со своим советником Игорем Уманским. А уже потом примет решение относительно заявления того об отставке. Об этом сообщило "Новое время".

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По информации издания, рассказал об этом другой советник Ермака Михаил Подоляк. Он отметил, что сейчас глава ОП находится на самоизоляции из-за COVID-19, поэтому пока с Уманским говорил только по телефону.

Договорились о том, что заявление пока будет на столе у главы, но окончательное решение по нему будет принято только после личной встречи. Тогда же глава даст оценку мотивации Игоря Ивановича,

– сказал Подоляк.

Почему Уманский подал в отставку

Советник руководителя Офиса Президента Андрея Ермака Игорь Уманский 12 ноября сообщил, что подал заявление об отставке. Причины такого шага он пообещал обнародовать только после того, как по его заявлению примут решение.

"Карантин выходного дня? Ок! Тогда – все на выход! И я начну первый", – написал Уманский в фейсбуке.

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Коротко об Игоре Уманском