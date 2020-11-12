Карантин выходного дня – тогда все на выход: советник Ермака Уманский подал в отставку
Советник главы Офиса Президента Андрея Ермака Игорь Уманский подал в отставку. Политик уже написал соответствующее заявление в учреждение.
Что известно об отставке Уманского
О причинах отставки политик сообщит после принятия решения по заявлению. Об этом Уманский написал в Фейсбуке.
Кстати Экс-министр финансов Уманский стал советником Ермака: что о нем известно
Карантин выходного дня? Ок! Тогда – все на выход! И я начну первый. Соответствующее заявление подал на Банковую,
– заявил чиновник.
Что известно об Игоре Уманском
- В 2009 – 2010 годах Уманский исполнял обязанности главы Минфина, а в 2014 – 2015 – был первым заместителем министров финансов Александра Шлапака и Натальи Яресько.
- Кроме этого, Уманский около месяца работал министром финансов в правительстве премьера Дениса Шмыгаля.
- В апреле Ермак сообщил, что Уманского назначили его советником.
- Он должен был бороться со схемами на таможнях и в ДФС.
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