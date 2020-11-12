Советник главы Офиса Президента Андрея Ермака Игорь Уманский подал в отставку. Политик уже написал соответствующее заявление в учреждение.

Что известно об отставке Уманского

О причинах отставки политик сообщит после принятия решения по заявлению. Об этом Уманский написал в Фейсбуке.

Кстати Экс-министр финансов Уманский стал советником Ермака: что о нем известно

Карантин выходного дня? Ок! Тогда – все на выход! И я начну первый. Соответствующее заявление подал на Банковую,

– заявил чиновник.

Что известно об Игоре Уманском