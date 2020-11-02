Советник Трампа дал интервью российским пропагандистам, а затем извинился за это
Скотт Атлас, который является советником президента США Дональда Трампа по вопросам пандемии коронавируса, дал интервью российским пропагандистам. Впоследствии он извинился и сказал, что сожалеет об этом.
Атлас извинился за интервью пропагандистам из России
Советник Трампа дал интервью RT-российской государственной телекомпании, ранее известной как Russia Today. Об этом Скотт Атлас написал в своем твиттере.
Читайте также Люди Трампа тайно сотрудничают с Байденом, – СМИ
Я не знал, что они зарегистрированы как иностранные агенты. Я сожалею о том, что дал интервью, и прошу прощения за то, что позволил мной воспользоваться,
- заявил Атлас.
Он добавил, что особенно извиняется у сообщества национальной безопасности, которое прилагает все усилия, чтобы защитить США.
Что известно об интервью советника Трампа
27-минутное интервью вышло 1 ноября. В нем Атлас защищал политику администрации Трампа касательно пандемии коронавируса и резко критиковал меры карантинных ограничений.
"США в истерике из-за этого, но дело в том, что руководство области общественного здравоохранения вопиюще провалилось. Они буквально убивают людей", – сказал он.
К слову, Атласа, ставшего советником Белого дома в августе 2020 года, в последнее время резко критикуют, особенно в отношении его позиции по ношению масок. Недавно он опубликовал твит: "Маски работают? Нет", который был удален компанией Twitter. Кроме того, его аккаунт на время заблокировали.
Поделиться новостью