Скотт Атлас, который является советником президента США Дональда Трампа по вопросам пандемии коронавируса, дал интервью российским пропагандистам. Впоследствии он извинился и сказал, что сожалеет об этом.

Атлас извинился за интервью пропагандистам из России

Советник Трампа дал интервью RT-российской государственной телекомпании, ранее известной как Russia Today. Об этом Скотт Атлас написал в своем твиттере.

Читайте также Люди Трампа тайно сотрудничают с Байденом, – СМИ

Я не знал, что они зарегистрированы как иностранные агенты. Я сожалею о том, что дал интервью, и прошу прощения за то, что позволил мной воспользоваться,

- заявил Атлас.

Он добавил, что особенно извиняется у сообщества национальной безопасности, которое прилагает все усилия, чтобы защитить США.

Что известно об интервью советника Трампа

27-минутное интервью вышло 1 ноября. В нем Атлас защищал политику администрации Трампа касательно пандемии коронавируса и резко критиковал меры карантинных ограничений.

"США в истерике из-за этого, но дело в том, что руководство области общественного здравоохранения вопиюще провалилось. Они буквально убивают людей", – сказал он.

К слову, Атласа, ставшего советником Белого дома в августе 2020 года, в последнее время резко критикуют, особенно в отношении его позиции по ношению масок. Недавно он опубликовал твит: "Маски работают? Нет", который был удален компанией Twitter. Кроме того, его аккаунт на время заблокировали.

Справка. В ноябре 2017 года российский государственный пропагандистский телеканал RT зарегистрировали в качестве иностранного агента по требованию Министерства юстиции США.