Советник Трампа по коронавирусу уходит в отставку – СМИ
Специальный советник Дональда Трампа по пандемии COVID-19 врач Скотт Атлас официально подал в отставку. Он также пожелал всего наилучшего новоизбранному президенту Байдену.
О том, что советник президента США Трампа по пандемии подал в отставку стало известно 1 декабря. Об этом сообщает Fox News.
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Я пишу заявление об увольнении с должности специального советника президента США. Я упорно трудился, чтобы спасти жизнь и помочь американцам во время пандемии,
– подчеркнул Атлас.
Он добавил, что в своей работе полагался на новейшие научные данные и доказательства, без каких-либо политических соображений или влияния.
Заметим, врач Атлас начал работать на администрацию Трампа в августе 2020 года. Срок его контракта составлял 130 дней, которые вскоре истекают.
Атлас о Байдене
Советник Трампа пожелал успеха демократу Джо Байдену в борьбе с пандемией коронавируса.
Я искренне желаю новой команде всего наилучшего, поскольку они ведут нацию через эти трудные времена,
– сказал врач.
Кроме того, он выразил надежду, что с появлением новых методов лечения и вакцины от COVID-19 США удастся преодолеть пандемию и ее последствия.
Добавим, что Атласа часто критиковали за то, что он выступал против закрытия школ и других заведений.
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