Специальный советник Дональда Трампа по пандемии COVID-19 врач Скотт Атлас официально подал в отставку. Он также пожелал всего наилучшего новоизбранному президенту Байдену.

О том, что советник президента США Трампа по пандемии подал в отставку стало известно 1 декабря. Об этом сообщает Fox News.

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Я пишу заявление об увольнении с должности специального советника президента США. Я упорно трудился, чтобы спасти жизнь и помочь американцам во время пандемии,

– подчеркнул Атлас.

Он добавил, что в своей работе полагался на новейшие научные данные и доказательства, без каких-либо политических соображений или влияния.

Заметим, врач Атлас начал работать на администрацию Трампа в августе 2020 года. Срок его контракта составлял 130 дней, которые вскоре истекают.

Атлас о Байдене

Советник Трампа пожелал успеха демократу Джо Байдену в борьбе с пандемией коронавируса.

Я искренне желаю новой команде всего наилучшего, поскольку они ведут нацию через эти трудные времена,

– сказал врач.

Кроме того, он выразил надежду, что с появлением новых методов лечения и вакцины от COVID-19 США удастся преодолеть пандемию и ее последствия.

Добавим, что Атласа часто критиковали за то, что он выступал против закрытия школ и других заведений.

Обратите внимание! По состоянию на 1 декабря коронавирусом в США заразились более 13,9 миллиона человек. Из них 274 332 больных умерли, а более 8 миллионов – уже выздоровели. Сейчас продолжают болеть еще 5,4 миллиона американцев.