Советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что администрация обеспечит профессиональную передачу власти Джо Байдену. Но произойдет это, если победу последнего на недавних президентских выборах подтвердят юридически.

Детали заявления О'Брайена о передаче власти Байдену

Советник Белого дома, в частности, подчеркнул, хотя он и надеялся на победу Трампа, однако будет работать с новой администрацией во главе с Байденом. Об этом сообщает The Hill.

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Если команду Байдена – Харрис признают победителями, а сейчас все имеет такой вид, у нас будет очень профессиональная передача власти от Совета национальной безопасности, в этом никаких сомнений нет,

– заметил О'Брайен.

В то же время он предположил, что Трампу удастся оспорить результаты выборов и остаться на второй срок.

Кстати Трамп признал победу Байдена на выборах, а потом передумал

Выборы президента США 2020: что стоит знать

3 ноября в США стартовали 59 президентские выборы. Всего на выборах было 11 кандидатов, но основная борьба идет между двумя претендентами – Дональдом Трампом и Джозефом Байденом.

Ранее между Трампом и Байденом уже состоялись два раунда дебатов.

Во время избирательной кампании Байден обвинял Трампа в некомпетентности и подыгрывании авторитарным режимам (в частности, путинскому). Трамп, со своей стороны, утверждал, что сын Байдена причастен к коррупционной схеме в украинской энергетике.

Уже после первых результатов голосования Байден заявлял, что его победа неизбежна. Между тем Трамп утверждал о фальсификации на выборах и требовал остановить подсчет голосов.

Между тем Трамп утверждал о фальсификации на выборах и требовал остановить подсчет голосов. Сегодня Трамп и дальше считает себя победителем. Он также уверен, что голосование сопровождали беспрецедентные нарушения Конституции.

Если Байден возглавит США, то вице-президентом станет Камила Харрис.



Предварительные результаты выборов президента США / Инфографика 24 канала